Presentará EUA droga decomisada como evidencia contra García Luna

De acuerdo al portal de noticias Sin Embargo, las autoridades estadounidenses entregaron las presuntas pruebas a la defensa del exsecretario, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde diciembre.

El Departamento de Justicia lo acusa de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos millonarios.

Las pruebas incluyen 43.8 kilos de cocaína que fue decomisada en Brooklyn en mayo de 2002, cuando García Luna era coordinador de la Agencia Federal de Investigación (AFI); otros 20 kilos de la misma sustancia que fueron asegurados cerca de la costa de Panamá en marzo 2007 y otros 22 kilos de cocaína y cuatro de heroína que fueron asegurados en Nueva Jersey en julio de 2009, cuando ya era secretario de Seguridad.

Aparte, la defensa recibió documentos, no públicos, pero que incluyen transcripciones de comunicaciones interceptadas, registros financieros, bancarios y de negocios, expedientes aportados por las autoridades mexicanas e incluso declaraciones de el mismo exfuncionario, detalló el diario Reforma.

En el caso se incluyen declaraciones de expertos sobre lavado de dinero, traducción y análisis forense.

Previamente, entre abril y mayo le fueron entregados a la defensa otros documentos.

La próxima audiencia está planeada para el 30 de julio, mientras aún no hay fecha para el inicio del juicio.

Genaro García Luna update. Prosecutors reveal more evidence, including:



-"Financial and business records"

-"Files from Mexican law enforcement"

-"Intercepted communications"



Also 80+ kilos of cocaine, some seized from "the Gatun vessel," a boat mentioned in El Chapo's trial. pic.twitter.com/qoAcZeDJtF