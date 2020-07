Aún sin público, era difícil realizar el GP de México: Claudia Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que por la pandemia por COVID-19 el Gran Premio de México 2020 de la Fórmula 1, que estaba programado para octubre, se pospuso un año, por lo que se recorrerá un año más el permiso de este evento deportivo.

"Estuvimos trabajando con las personas que organizan Fórmula 1 en la Ciudad… en muchos otros lugares del mundo, no solo en la CDMX, pero particularmente todos los que se realizan en América, aún cuando no hubiera público resultaba muy oneroso desarrollar el premio aquí, lo determinaron las propias empresas. Entonces en acuerdo con la Fórmula se pospone para el próximo año, no se cancela, se pospone", dijo.

Recordó que en ningún lugar del mundo se ha abierto este evento deportivo con público y en el caso de la Ciudad de México hubo un acuerdo.

"A todas las personas que adquirieron boletos o alguna otra inversión que hayan hecho relacionada con Fórmula 1 de manera individual o colectiva, se pospone para el próximo año y ahí va a estar en contacto con ellos la empresa organizadora", dijo.

Con este aplazamiento, el permiso para realizar el evento quedará para 2021, 2022 y 2023.

La jefa de gobierno comentó que además del Gran Premio, muchas de las actividades que se tenían programadas con la Secretaría de Cultura, se tuvieron que posponer, pues "es parte de lo que estamos viviendo con relación a la pandemia".