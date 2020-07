Buen día estimados amigos (a) golfistas, como ya es sabido por muchos de ustedes este fin de semana se llevaría a cabo el LX Campeonato Nacional de Interzonas Infantil y Juvenil Lorena Ochoa en Cancún, Quintana Roo, el más importante de nuestro país, y el cual fue cancelado ya que dicho estado pasó de semáforo naranja a rojo.

Tanto la Federación Mexicana de Golf como el Comité Nacional Infantil y Juvenil, hicieron un gran esfuerzo para que este se llevara a cabo y no se cancelara y desgraciadamente las autoridades no permitieron que el evento se llevara a cabo, esto debido al aumento por los contagios de COVID 19 en el estado, por lo que por instrucción de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, el evento tuvo que ser cancelado lamentablemente, ya que cinco jugadores(as) laguneros clasificaron a dicho evento y tenían mucho entusiasmo e ilusión de representar a la Zona Norte, pero bueno ya vendrán más oportunidades y por lo pronto lo más importante es la salud tanto de ellos como la de sus familiares, torneo al cual tuve el honor de ser invitado tanto por el Comité Nacional de Reglas de la Federación Mexicana de Golf, como por el Comité Nacional Infantil y Juvenil a participar como parte del equipo de Oficiales de Reglas del Torneo, y a los cuales agradezco su atenta invitación.

Por otro lado, la Asociación de Clubes de Golf del Norte ACGN también informó la semana pasada de la cancelación de sus torneos Interclubes en todas sus ramas, los cuales se había pospuesto en fechas por definir tanto de Damas, Seniors y Caballeros y reprogramaron para el próximo año 2021 en las mismas sedes que estaban programadas para este año, y además decidió terminar la Gira Infantil de Novatos Junior Classic, a la cual le faltaba por jugar la última etapa para concluir y de la cual resultó campeón el Campestre Saltillo.

El día de hoy, además hablaremos un poco sobre las Reglas de Golf, la semana anterior vimos las áreas de penalidad, ahora veremos la tercera área definida del campo, los Búnkers o trampas de arena Regla 12.

Definición: “Un área especialmente preparada con arena, a menudo una depresión de la que se ha sacado el césped o la tierra”. Lo primero que tenemos que saber es cuando una bola SÍ reposa en el búnker: Cuando cualquier parte de la bola toca arena dentro de los márgenes del búnker, en o sobre un impedimento suelto (ejemplo sobre hojas de árbol) o sobre una obstrucción movible (ejemplo un rastillo) o sobre un objeto integrante (ejemplo muro de contención) dentro del búnker.

Cuando NO reposa en el búnker: cuando la bola reposa sobre tierra, pasto o un objeto natural en crecimiento sin tocar la arena, cuando reposa en arena desbordada fuera de los límites del búnker. De acuerdo a las nuevas Reglas de 2019 a continuación veremos que SÍ puedo hacer y que NO puedo hacer dentro del Búnker.

¿Que SÍ puedo hacer dentro del Búnker? Puedo retirar impedimentos sueltos (ejemplo hojas, ramas, piedras sueltas, insectos etc.), puedo retirar obstrucciones movibles (ejemplo rastrillos), puedo entrar con más de un bastón dentro del búnker, puedo tomar alivio por interferencia de una obstrucción inamovible (ejemplo aspersor de riego) o por una condición anormal del campo (ejemplo agua temporal) claro el alivio es dentro del mismo búnker, o por una condición de animal peligroso (ejemplo hormigas), o por un hoyo de animal, puedo declarar mi bola injugable dentro del búnker.

¿Qué opciones tengo si declaro mi bola injugable dentro de un Búnker? Con UN golpe de castigo tengo tres opciones, opción uno: regresar a mi tiro anterior, opción dos: sacar una línea recta entre la bola y la bandera y hacia atrás todo lo que se quiera y dropear dentro del búnker, opción tres: dos bastones laterales desde donde reposa la bola y dropear dentro del mismo búnker y sin acercarse a la bandera, y con DOS golpes de castigo hay una nueva opción y esta es fuera del bunker y es sacar la línea recta entre la bola y la bandera y todo lo que se quiera hacia atrás y tomar alivio fuera del bunker.

¿Qué NO puedo hacer dentro del Búnker? No puedo probar deliberadamente la arena con la mano, con un palo, con un rastrillo o cualquier otro objeto, no puedo hacer swing de práctica tocando la arena, no puedo tocar la arena con el palo atrás o delante de la bola, no puedo tocar arena a la subir mi bastón en el back swing, no puedo tomar alivio por bola enterrada por su propio impacto, no puedo remover arena con mis pies de una manera deliberada y exagerada para mejorar las condiciones o stance de mi golpe. Recordemos que las recomendaciones de etiqueta nos dicen que hay que entrar a los búnkers o trampas de arena por el lado más corto hacia la bola y regresar para salir por el mismo lugar, esto para pisar lo menos posible la arena y arreglar dicha área después de ejecutar nuestro golpe y también las huellas o pisadas. Cuidemos el campo de golf donde habitualmente jugamos y todos los demás, también.

Te invitamos a que acudas a jugar y practicar el golf de una manera responsable y honesta, acatando todas la medidas de prevención y protocolos del campo o club donde juegues. Nos vemos y hasta los próximos 18 hoyos.