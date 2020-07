La salud no es tomada en cuenta: Robert Siboldi

Robert Dante Siboldi aseguró que el Cruz Azul está listo para el Guardianes 2020, a la espera de una posible suspensión de la Jornada 1 por múltiples casos de Covid-19 dentro de la Liga MX.

El entrenador celeste no ha cambiado la planificación del partido frente al Santos, de este sábado por la noche, pero podría hacerlo conforme a la información previo al nuevo torneo. “Nosotros estamos listos para este fin de semana. Si se decide postergar, será por parte de la Liga MX, que no creo que esté dispuesta a arriesgar a los que trabajan en el futbol mexicano. Nosotros estamos esperando su determinación”, dijo el uruguayo en teleconferencia.

Para Siboldi, la salud debe ser prioridad, aunque entiende que este deporte es un negocio y varias industrias dependen de que ruede el balón este fin de semana.

“Está claro que se empieza este fin de semana por un tema económico y la salud no está siendo muy tomada en cuenta. No sólo el futbol, sino todo un evento a nivel de grupo. Entiendo que la maquinaria de la economía debe reiniciarse y no sólo en el futbol, en todos lados, y entendemos las circunstancias. Si somos disciplinados, se puede mesurar”, añadió el timonel cementero.

La Liga MX ya reprogramó dos partidos (Atlético de San Luis-FC Juárez y Mazatlán-Puebla) para el lunes, por múltiples contagios de Covid-19.

Siboldi solicitó a los organizadores que ejemplifiquen bien las reglas sobre los cuidados durante el torneo, porque anticipó que los casos de coronavirus no se detendrán durante los próximos seis meses.

“Hasta qué número de contagios te permite competir. Si hay 10, que se suspenda, porque si hay dos, se puede subsanar. Se debe tener un control y saber cuáles son los pasos a seguir”, subrayó el charrúa.

Dentro del Cruz Azul –con dos jugadores asintomáticos de Covid-19–, explicó, existe una angustia si no se controlan los contagios en el futbol mexicano.

“La preocupación más importante es la familia, adultos mayores en casa, esa es la problemática. No nos queremos contagiar para no pasar el virus a alguien con salud delicada”, dijo el timonel, quien explicó que mantiene pláticas constantes con sus pupilos para mantener los cuidados y evitar brotes dentro de La Noria.