Pide INAI a Sedena dar informes

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar información sobre proceso de licitación pública internacional para adquirir insumos destinados a programa preventivo de cáncer de seno, así lo instruyeron por votación unánime los miembros del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Esto luego de que un particular solicitara los documentos que presentaron los proveedores en la entrega de muestras físicas - concretamente insumos, identificados con la partida 10, como almohadilla o guante de material plastificado para aumentar la sensibilidad táctil como auxiliar en la exploración de mama- para cumplir con lo estipulado en las bases de la licitación. Y como respuesta la Sedena señaló que turnó la solicitud al Estado Mayor de la Defensa Nacional y a las direcciones generales de sanidad y administración, quienes informaron que los documentos requeridos no se establecieron ni se solicitaron como obligatorios, es decir no existían.

Ante la manifestación de inexistencia el solicitante se inconformó ante el INAI y la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena fue la encargada de presentar la ponencia del caso ante el Pleno. En sus alegatos la comisionada mencionó que según el Centro Internacional de Investigaciones sobre Cáncer, en 2018 a nivel mundial el cáncer de seno se posicionó como el segundo tipo de cáncer con mayor incidencia al registrar más de 2.1 millones de nuevos casos y el quinto lugar en términos de mortalidad. Además agregó que en nuestro país, este tipo de cáncer, es la primera causa de muerte de cáncer en mujeres de 25 años y más, representando un importante problema de salud pública, pues en 2018 en México hubo 27 mil 283 nuevos casos y más de seis mil mujeres perdieron la vida.