Aerolínea expulsa a pasajera por no usar cubrebocas y todos aplauden

La pasajera Jordan Slade captó el momento en el que la mujer, quien no portaba una mascarilla ante las medidas del vuelo bajó enfurecida del aeroplano, mismo que viajaría de Ohio a Carolina del Norte el pasado 19 de julio.

De acuerdo a la información de Jordan, la mujer se reusaba a colocarse el accesorio porque aseguraba que padecía de una condición de salud.

Mientras recogía sus maletas y se dirigía a la entrada, la mayoría de los viajeros aplaudieron y agradecieron a los trabajadores por no permitir que pusiera en riesgo su salud, ni la de los demás.

Ole Karen refused to wear a mask on an @AmericanAir flight so she was KICKED OFF.



And then everyone clapped#KarensGoneWild #karen @davenewworld_2 pic.twitter.com/EJnt0xIl78