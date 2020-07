Saraperos analizaría regreso de pitcher, de resultar inocente

La Dirección General del equipo de Saraperos en Saltillo informó que de resultar inocente el ex jugador Sergio (N) por la acusación que enfrenta, se analizaría su posible regreso al equipo, no obstante, destacó que de lo contrario su baja no repercutiría.

De acuerdo al director general, Gerardo Quezada, de resultar inocente, se evaluaría a fondo el regreso del pitcher al conjunto del sarape. Añadió que por el momento en coordinación con la Liga Mexicana de Béisbol publicaron un comunicado de que se daba de baja en forma definitiva. Indicó que tras la primera acusación, tiempo atrás por violencia familiar, en donde trascendió que era adicto a la marihuana, el exjugador entró a un tratamiento, ya que estuvo trabajando intensamente en la parte física, deportiva y mental. Indicó que además estaba buscando un lugar en el equipo para el año 2020, cuando surgió la segunda acusación. Explicó que lo más probable es que Sergio 'N' no regrese al equipo, pues en la actualidad, Saraperos tiene un equipo muy completo y la baja de un jugador no repercute. No obstante, resaltó que de resultar inocente, se analizaría se analizaría su posible regreso "El accionar de una persona no significa que este mal, ya que todo mundo tiene derecho a una segunda oportunidad", dijo.