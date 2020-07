Piden obreros de AHMSA su dinero o cárcel a líderes responsables de desfalco

En asamblea extraordinaria, los obreros afiliados a la sección 288 del Sindicato Nacional Democrático demandaron la recuperación de los siete millones 423 mil 282 pesos con 54 centavos, desfalcados.

El ex secretario general de la sección, Patricio Quintero Alemán, el ex tesorero Francisco Ballesteros y el ex presidente de la Comisión de Vigilancia y Justicia Jorge Alarcón, fueron retirados de sus cargos como responsables del saqueo de las arcas sindicales.

