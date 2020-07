Recatan a una gaviota que tenía sus patas enredadas en un cubrebocas

El caso que se dio a conocer en redes sociales, ocurrió en la ciudad de Chelmsford, Essex, en Inglaterra, donde lugareños alertaron a la RSPCA (Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en Reino Unido), del ave que se veía en problemas por la mascarilla quirúrgica.

Según detalló Adam Jones, representante de la organización, al llegar al lugar indicado por los vecinos el ave se encontraba inmóvil y a pesar de que intentó huir cuando se le acercaron, consiguieron atraparla para resguardarla y llevarla con los veterinarios del South Essex Wildlife.

Por medio de Facebook, los encargados de South Essex Wildlife compartieron un video en el que muestran el procedimiento que emplearon para liberar a la gaviota.

Por su parte la RSPCA dijo a través de su cuenta en Twitter que las extremidades y las articulaciones del animal estaban hinchadas, debido al tiempo que permaneció con el cubrebocas oprimiendo sus patas.

"Ojalá con atención veterinaria pronto se recupere", agregaron.

A young gull with a disposable face mask tangled round its legs. As it has been there a while the poor birds limbs and joints are swollen. Hopefully with veterinary care at @SEWH he will soon recover. @RSPCA_official @RSPCA_Frontline pic.twitter.com/uqGCP7tlUf