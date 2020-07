Doctor critica a su familia por viajar a Cancún y regresan 3 con COVID-19

A través de Twitter se hizo viral la historia de un médico identificado como 'Dr. Trebor', quien compartió su desapruebo al enterarse que en plena contingencia del COVID-19 su familia decidió viajar a Cancún, Quintana Roo.

"Acabo de descubrir que toda mi familia está vacacionando en Cancún. No me dijeron y mucho menos invitaron porque según mi madre: "les iba a hacer un drama". Si como médico al menos no puedo influir en mi propia familia, creo que es tiempo de perder la fe. Si se siente feo.", escribió.

El tuit que fue compartido hace más de una semana rebasaron los más de 100 mil likes y 16 mil retuits.

El pasado miércoles el joven dio a conocer que tras el polémico viaje de su familia, decidió aplicarles pruebas de COVID-19 a todos, informando que tres de ellos regresaron infectados con el virus.

"No pude prevenir a mi familia, espero sirva de ejemplo y ustedes sí.", escribió.

Acabo de descubrir que toda mi familia está vacacionando en Cancún. No me dijeron y mucho menos invitaron porque según mi madre: "les iba a hacer un drama".



Si como médico al menos no puedo influir en mi propia familia, creo que es tiempo de perder la fe. Si se siente feo. — Dr. Trebor (@TreborSolrak) July 11, 2020

Me preguntan que en qué terminó el viaje de mi familia a Cancún en el pico de COVID-19: Regresaron y a los pocos días iniciaron con síntomas leves, les mandé a hacer su prueba y hoy tenemos 3 casos Positivos.



No pude prevenir a mi familia, espero sirva de ejemplo y ustedes sí. pic.twitter.com/OlD8TuGqQp — Dr. Trebor (@TreborSolrak) July 23, 2020