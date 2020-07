VIRAL: La Estatua de la Libertad es impactada por un rayo

Sin duda alguna el 2020, a comparación de otros años, ha recopilado momentos y sucesos que pueden ser calificados como increíbles y muestra de ello es la imagen que fue captada en Nueva York.

El material que fue registrado desde el muelle de la isla Ellis, muestra el momento en el que la Estatua de la Libertad fue golpeada por un rayo durante una tormenta eléctrica, el día de ayer en la ciudad estadounidense.

Mikey Cee, quien capturo el momento en video, lo compartió a través de Twitter acumulando hasta el momento más de 2 millones de reproducciones.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO