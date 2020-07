NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Es un compositor y pianista italiano que destaca por el desarrollo de frases melodiosas en sus composiciones para piano.

Representa uno de los éxitos de la música new age de los últimos años, no solo por las ventas de discos, sino también por los conciertos realizados por todo el mundo.

Se trata de un músico curioso y abierto a experimentar, crea una mezcla entre sus sonidos vanguardistas y melodías ancestrales desde el jazz y el rock hasta la música contemporánea, aunque conserva todos los detalles e incluye elementos referentes a los avances de la electrónica, y experimenta también con culturas musicales provenientes de todo el mundo, así como el pop.

Su música es ambiental, para meditar y a menudo introspectiva. Aunque no le gusta ser etiquetado como perteneciente a un estilo u otro, se le suele considerar minimalista, etiqueta con la que el propio Ludovico está de acuerdo: “En general, no me gustan las definiciones, pero ‘minimalista’ es un término que significa elegancia y sinceridad; por lo tanto, prefiero ser llamado ‘minimalista’ que cualquier otra cosa”.

Al igual que otros compositores minimalistas posmodernos; como Michael Nyman, Arvo Pärt, Brian Eno o Michael Hoppé, Einaudi está influido por Erik Satie, quien puede considerarse como un precursor de este movimiento o estilo, del mismo modo que en pintura Edvard Munch lo fue para el expresionismo.

En el transcurso de su carrera, ha colaborado con artistas pertenecientes a diferentes corrientes musicales tales como: Ballakè Sissoko, Djivan Gasparijan, Mercan Dede, Robert y Ronald Lippok.

Además, fue el único artista de música clásica que participó en la primera edición del iTunes Festival (en 2007) junto a algunos de los artistas y bandas de rock más populares y reconocidos del mundo (Oasis, Placebo y Franz Ferdinand, entre otros muchos).

El magnetismo de su lenguaje simple y original caracterizado por su sonido ligero a la vez que envolvente se ha extendido a lo largo del mundo.

Entre estos países se encuentra Londres, donde actuó en el Royal Albert Hall y en el Teatro Barbican, Estados Unidos (San Francisco, Washington y Nueva York), Francia (Olympia de París), Canadá (Montreal y Toronto).

Álbumes:

12 Songs From Home (2020).

Seven Days Walking (2019).