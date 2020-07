El Espacio de Cerpa

Para mi grandes amigos Alberto Zavala “El Tanaka” y Mariano Vázquez de la bella Ciudad Lerdo. Después de tres meses y medio por lo que ya todo mundo conoce y que ni siquiera ya es necesario nombrarlo, el maravilloso espectáculo del “Rey de los Deportes” en su máxima expresión, se hace presente el día de hoy de manera oficial al arrancar la restringida temporada 2020 del beisbol de las Grandes Ligas con dos encuentros donde primero los Yankees de Nueva York, visitan la capital para enfrentarse a los actuales campeones Nacionales de Washington cerrando posteriormente, con los Gigantes de San Francisco en un clásico de la Liga Nacional visitando a los Dodgers en Los Ángeles en donde por primera vez, en el viejo circuito, entrará en vigor, una de las modificaciones porque ya se utilizará la regla del bateador designado que tanta polémica ha causado y de los cuales (yo me incluyo), muchos no han estado de acuerdo.

A partir de hoy jueves, se llevará a cabo, por lo menos, diariamente un encuentro de la gran carpa hasta el 27 de septiembre con 66 días donde se dispondrá de los playoffs para deslumbrar con una campaña reducida a 60 juegos y con unas organizaciones de una altitud en lo más alto que exponen un talento único para establecer un poderío en sus respectivas divisiones en un espacio más estrecho.

Uno de los equipos más populares en nuestro país y a pesar de que últimamente se han presentado como uno de los candidatos para llevarse la Serie Mundial como lo es el conjunto de los Dodgers, para este año no son la excepción aunque para esta temporada y después de haber adquirido a David Price, el exlanzador de los Medias Rojas anunció que no va a jugar la temporada por el problema de la contingencia pero también tienen varios factores que no significa que exista inquietud por la cuestión de sus abridores debido a que se les fueron parte de su fuerza en su staff con las salidas de Rich Hill, Kenta Maeda y el coreano Hyun Jin Ryu que resultó el mejor en efectividad el año pasado.

Y si de equipos de los cuales sus seguidores no les permiten otra cosa que lograr el “Clásico de Otoño”, esos son los Yankees lo que esta larga cuarentena, les permitió que algunos elementos de la ofensiva, se pudieran recuperar lo cual, habría sido un freno si la temporada hubiera comenzado de forma normal ya que tanto Aaron Judge como Giancarlo Stanton, particularmente hablando, se nota que ya están en forma para el día de hoy mientras que los lanzadores, el japonés Masahiro Tanaka (tocayo de mi amigo Beto) aún se encuentra recuperando después del pelotazo que sufrió precisamente por un tablazo de Stanton el pasado 4 de julio por lo que el mánager Aaron Boone, propuso la idea de utilizar un abridor la primera vez en la rotación en lugar de un quinto abridor porque se quedaría con una rotación de cuatro serpentineros ya que Gerrit Cole (anunciado el día de hoy), J.A. Happ, Jordan Montgomery y James Paxton, se notan muy sólidos.

Si tenemos que decir que la temporada será definida por cuál equipo se mantiene más saludable, el conjunto de los Mellizos se encuentran en una buena posición para desarrollar el comienzo hasta octubre no obstante lo sucedido con Byron Buxton con el esguince que sufrió en el pie izquierdo la semana pasada, la escuadra de Minnesota se encuentra en buena forma además de lo significativo que representa Josh Donaldson y la llegada precisamente de Rich Hill para fortalecer el cuerpo de lanzadores; la escuadra de Rocco Baldelli debuta mañana viernes en Guaranteed Rate Field casa de los Medias Blancas de Chicago.

¡QUE VIVA EL BEISBOL!