Vida en Marte: el viaje de un sueño sonoro

Primero llegó la música, luego la oportunidad de la escritura. El primer camino lo tomó desde que era niño, el segundo, hace 15 años cuando descubrió el gusto de bajar sus ideas (precisamente musicales) al papel. El Conservatoriano, una revista que editaban desde el Conservatorio Nacional de Música, fue el primer espacio donde sus letras encontraron un lugar.

Luego Proceso, se le presentó con la posibilidad de la publicación constante. Actualmente Ricardo Jacob, es un hombre con más de 20 años de experiencia en la música y 15 como autor del medio antes mencionado.

"Me dedico a la música desde hace como 20 años. Siempre que me preguntan a qué te dedicas, yo digo que soy músico que escribo y hago otras cosas como de sección cultural y cosas así, pero siempre he dicho que soy músico porque es lo que siempre he sentido que soy más que otra cosa", aclaró Ricardo por medio de una llamada telefónica.

Cabe mencionar que Jacob ha estado inmerso en la escena musical independiente de México desde hace más de 20 años con agrupaciones como: Los Jaigüey, Los Importantes de la Noche y ÁdadA .

Acostumbrado a la hechura de columnas periodísticas sobre música, su pluma quiso explorar el género de la novela, dando como resultado el título Vida en Marte, un libro que invita a niños y a adolescentes a un viaje fantástico musical.

La idea de escribirlo, comentó Ricardo, "surgió porque quería escribir para un concurso, era un concurso de literatura infantil y juvenil, me convencieron de que era momento de escribir algo, decidí que iba a escribir algo para mi hijo, el tenía siete años, la edad del protagonista. Quise escribir algo con lo que pudiera identificarse y la idea, me acuerdo que estábamos desayunando, y les dije 'ya se que voy hacer el libro: de un niño que quiere ser músico' y mi hijo dijo sí, porque digamos es en lo que él está ahora también, entonces empecé a escribirlo tratando de incorporar cosas que sabía que a él le iban a gustar y se iba a identificar".

El material se trata de la primera novela corta del músico y escritor mexicano que narra la aventura de Mateo, un niño de ocho años, cuya vida, desde siempre es y será la música. En el seno de una familia de clase media, Ciudad de México de los 80s, Mateo vive una vida aparentemente normal para un niño pequeño hasta que la música se presenta en su día a día, coincidiendo con la pérdida imprevista de lo que más ama.

"Mateo deberá aprender que la felicidad es alcanzable y los sueños son realizables siempre y cuando no dejes de tenerlos presentes, aferrándote a ellos como te aferrarías al recuerdo de tu mamá o a tu canción favorita, aunque eso no le guste a nadie más que a ti".

Editada en España por Mr. Momo, la novela, ofrece un viaje con referencias musicales directas a íconos del rock como David Bowie, The Beatles o The Clash y sugiere un espacio donde padres melómanos pueden llevar a sus hijos por el camino del rock y despertar en ellos un interés autentico por la música.

Sobre el título, el autor explicó que viene de la razón de que "todos, en alguna ocasión, nos hemos sentido marcianos en la vida, nos hemos sentido criticados y que no nos entienden por la música que escuchamos, por la forma en que nos vestimos, los libros que leemos. Ahí, creo que se redondeó, la canción que es importante en la historia y la sensación de sentirse un extraterrestre en la escuela, o en tu propia casa".

Señaló, referente a la construcción, que la novela se segmenta en 15 capítulos completamente cronológicos con algunos momentos en flash back, pero relatados meramente como un recuerdo.

Por último, Ricardo Jacob, mencionó que aunque el material está dirigido para niños y adolescentes, puede ser disfrutado por los integrantes de toda la familia e invitó a la sociedad a realizar este viaje literario que, dijo, alienta a conectarnos con los sueños de la infancia.