¿Cuál es el perfil de los cuatro virtuales nuevos consejeros del INE?

Los cuatro virtuales nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) para el periodo 2020-2029 tienen formaciones como abogados, historiadores y periodistas.

Estos son sus perfiles, según los currículos analizados por el Comité Técnico de Evaluación (CTE) de los aspirantes, y lo que piensan, según expresaron ante diputados en entrevistas con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) el pasado domingo 19 de julio.

Norma Irene de la Cruz Magaña

Tiene 46 años y es licenciada en Periodismo por la FES Acatlán de la UNAM, además cuenta con un Master en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín, Italia.

En 1994 se inició como capacitadora electoral, considerada la célula de la organización de los comicios en México. Fue asesora de Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas.

Fue coordinadora de observadores en Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea, sobre todo en elecciones de América. De 2005 a 2019 se ha dedicado a ese tipo de tareas a nivel internacional y a observar elecciones después de procesos de guerra civil y transición o referéndum.

"Tengo una visión de 360 grados en procesos electorales" y este es un momento crítico para participar en el INE, dijo a diputados.

"Ese IFE innovador y que estaba haciendo cosas muy interesantes, por muchos años fue un referente internacional. Aquí encontramos una disociación, afuera de México tienes un Instituto que es respetado y al interior (del país) hay otra visión de duda sobre el Instituto.

"No puede haber esa disociación, debemos tener un Instituto que sea un orgullo para todos los mexicanos, capaz de generar consensos, dar certeza y legalidad no en el discurso sino con acciones", expresó.

Carla Astrid Humphrey Jordan

Tiene 46 años y es licenciada en Derecho y doctora en Gobierno y Administración Pública. Estudió en la Universidad Complutense de Madrid.

Fue consejera del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) y es hasta hoy directora general adjunta de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP).

Ante diputados expuso que "es importantísimo que candidatos a funcionarios públicos no lleguen con ligas con el crimen organizado o recursos ilícitos y se conviertan en los funcionarios públicos por los que la gente votó. Es muy importante eliminar las ligas con el crimen organizado y los recursos ilícitos sean públicos o de actividades ilícitas".

"El Grupo de Acción Financiera (GAFI) ha establecido estándares para rastrear y bloquear recursos de origen ilícitos, es importante traer esa experiencia a México para nuestras campañas", expresó.

Agregó que se tiene "que hacer frente a un reclamo ciudadano, la democracia es muy cara y un gran aliado son las herramientas de la informática, la pandemia nos ha enseñado que es posible. Creo que el INE va tarde en lo que respecta a experiencias locales y uso de herramientas que le permiten hacer con menores costos y tiempos."

José Martín Fernando Faz Mora

Tiene 57 años de edad, nació en San Luis Potosí y cuenta con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y es también licenciado en Filosofía por la Universidad Abierta de San Luis Potosí, además de estudios en Ciencias de la Comunicación y Administración de Empresas.

Era consejero electoral del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí.

Al ser cuestionado sobre si debían prevalecer recursos privados en los partidos, respondió: "No definitivamente no, este esquema de que deben prevalecer recursos públicos por encima de los privados, esto es sustancial para evitar la captura de los partidos políticos por intereses fácticos y particulares.

"¡De por si hay problemas¡ imagínense si de plano el financiamiento lo dejamos privado. Soy un convencido de que prevalezca el financiamiento público. Ya el parámetro de cuánto es un asunto a discusión".

Uuc-kib Espadas Ancona

Tiene 56 años, nació en Yucatán y fue fundador del PRD, responsable electoral y diputado federal.

Asimismo, posee tres grados: en Comunicación, en Historia y en Antropología Social.

Se define como un partidócrata pues los partidos son actualmente la más legítima y amplia expresión de la pluralidad política en el país.

"No les pido que confíen en mis virtudes, si no que confíen en mis defectos, soy un tipo que a lo largo de su vida nunca he podido disimular mis preferencias políticas partidistas (…) cuando las he tenido las he abrazado, proclamado y militado", dijo a los legisladores al ser cuestionado sobre su militancia.

"No soy un individuo afín de un partido", agregó.