Husky llora junto a las cenizas de su dueño

Por medio de Twitter, una joven identificada como Gabriela Mondaca compartió la desgarradora historia de su Husky, el pequeño perrito que lloró y durmió junto a las cenizas de su dueño.

En el mensaje, Gabriela cuenta que su papá se dedicaba a pasearlo todos los días y tras su fallecimiento, el can no se despegó de la urna durmiendo junto a ella.

"Mi perro dormía a un lado de mi papá , él lo sacaba a pasear todos los días sin falta y cuando nos entregaron sus cenizas mi perro no se despegó ni un segundo y lloraba, así que no me digan que los animales no sienten", escribió.

Inmediatamente cientos de internautas compartieron su pésame y mensajes de amor para el perrito.

