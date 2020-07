Lagunero queda en la UNAM y vende elotes para sustentar gastos

Conoce la gran historia de Alberto Alejandro Rocha Reverte, un joven estudiante de la Comarca Lagunera que logró su sueño de quedar entre los seleccionados de la Universidad Autónoma de México (UNAM), misma que se encuentra en el lugar 103 a nivel mundial entre las mejores instituciones educativas.

Originario de Torreón, Coahuila, Alberto consiguió ser aceptado tras presentar el examen de admisión, por lo que colocó todo su esfuerzo y dedicación en emprender un pequeño negocio para sustentar sus gastos en la Ciudad de México.

Ventaaaaa De ricos elotes CHORREADOOOOS Elotes empanizados en Tostitos Flamin Hot, ruffles y Cheetos... en casa de Elizabeth Reverte En el EJIDO HORMIGUERO !!! Publicado por Elotes Chorreados Mx en Sábado, 11 de julio de 2020

Con una mesa, cartulinas y las redes sociales, este chico inició su negocio de elotes chorreados 'Elotes Chorreados Mx' en el Ejido Hormiguero sobre la carretera Torreón - San Pedro.

Proveniente de una familia que 'vive al día', Alberto nos compartió su orgullo y agradecimiento con su familia, su madre quien es ama de casa y su padre, quien labora como barrendero en PASA.

Hace unos días publicó en el perfil de su negocio unas fotografías con el profesor lagunero Dorian Peralta, quien fue acreedor del Récord Guiness en 2019 por dar la clase de economía más larga registrada en sus libros.

Rodeate de Gente Interesante, y pronto seràs uno de ellos... Muchísimas Gracias al Prof. Dorian Peralta (Record... Publicado por Elotes Chorreados Mx en Lunes, 20 de julio de 2020

En una pequeña charla con El Siglo de Torreón, Alberto Alejandro nos contó todo sobre su deseo de quedar en la mejor universidad de México y todo lo que ha trabajado para comenzar su camino profesional rumbo a la Licenciatura en Geografía.

¿Cómo empezó el deseo para entrar a la UNAM?

Desde niño tenia la idea de estudiar fuera, no sabia donde, pero quería hacerlo. En secundaria se calmó esa idea, ya me veía en Torreón estudiando y trabajando, pero el año pasado, me picó el gusanito nuevamente, pero ésta vez, me dio por tirarle a la Mejor Universidad de Mexico...La Universidad Nacional Autónoma de México; empecé a buscar más y más información, la estructura del examen de admisión, los temas de estudio, las fechas...así como los gastos para ir a cdmx a presentar el examen.

¿Qué carrera cursarás?

La carrera que elegí fué la Licenciatura en Geografía, para ser cursada en la Facultad de Filosofía y Letras. En secundaria es cuando cursamos esta materia, y tenemos la falsa idea de que la geografía solo se encarga de ciudades y capitales.

Cuando la realidad es que la Geografía tiene muchisimos campos de estudio.

Existe geografía política, geografía económica, geografía fisica, geografía social, geografía médica, geografía historica, entre muchos temas más. Eso fue lo que me enamoró de la Licenciatura en Geografía.

Y si Dios quiere, seguir con una especialidad en Geografía Política para en un futuro, ser un importante agente de cambio en mi pais y en mi región.

¿Cómo se originó la idea de emprender tu negocio para sustentar tus gastos?

Somos del Ejido Hormiguero, vivimos al dia. Mi mamá Elizabeth Reverte es ama de casa y mi papá Alberto Rocha es barrendero en PASA. Estoy completamente Orgulloso de que sean mis padres y estoy agradecido con ellos, me apoyan en todo momento y hacen todo lo posible para que continúe con mis estudios. Sin embargo, estamos conscientes de que me tengo que mudar a una ciudad enorme, no tengo familia ni conocidos por allá, me voy completamente solo a la aventura.

En una ciudad tan grande como la CDMX el hospedaje es muy costoso.

Mas el transporte de ida, gastos personales, libros y materiales que me solicite la carrera; son gastos completamente elevados a nuestras posibilidades. Por eso decidí iniciar un negocio sobre elotes... a todo el mundo le encantan los elotes y nadie le dice que no a uno.

Además, agregó que su gran meta es finalizar la carrera por él, por su familia y por toda la gente que lo ha apoyado, pues para poder ir a presentar el examen de admisión en febrero realizaron un gran enfuerzo pagando su transporte, su estancia y sus comidas, por lo que su madre, Elizabeth, tuvo que solicitar un préstamo para poder sustentarlo.

"Quiero traer el titulo a mis padres, a mi comunidad y a la Comarca Lagunera; estoy completamente orgulloso de lo que soy, de donde vengo y de lo que he logrado", agregó.