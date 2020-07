VIRAL: Encuentran tortuga completamente amarilla en la India

El hallazgo tuvo lugar en la ciudad de Balasore, en el estado indio de Odisha, donde pobladores entregaron al reptil a los IFS (Servicios Forestales de la India), para que éste fuera resguardado.

A través de Twitter, Susanta Nanda, oficial de los IFS, compartió imágenes de la tortuga agregando que probablemente se trate de una tortuga albina.

A rare yellow turtle was spotted & rescued in Balasore, Odisha yesterday.



Most probably it was an albino. One such aberration was recorded by locals in Sindh few years back. pic.twitter.com/ZHAN8bVccU