Nuestros subagentes, vestidos de tapete sanitizador, nos reportan con gran desilusión que así como se dieron hechos violentos durante la visita que hizo a Coahuila el líder nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, donde constató que no existe un partido y solo tribus que mantienen una lucha encarnizada por acomodarse, podría tomarse como un mal augurio de lo que harán estas huestes en el proceso electoral que se avecina, supuestamente para el mes de octubre. Y es que dicen que aunque se esperaba que viniera a calmar las aguas, ocurrió todo lo contrario, ya que en un clima de "agandalle" y protestas, en Saltillo al finalizar la rueda de prensa se registró una trifulca por los reclamos de un ciudadano que ni fue atendido, pero, eso sí, se ganó tremenda cachetada nada más y nada menos que del consejero nacional, Ariel Maldonado Leza, que al más puro estilo gangsteril le dijo "cállate, pen… o te desaparezco".

En Torreón fue igual. También hubo protestas y gritos por imposiciones del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí Ramírez Cuéllar se aventó la dominguera de que en Coahuila se suspendieran las elecciones por la pandemia, así nomás porque a él se le ocurrió y porque no traía más para ganar un espacio en medios. Total, la visita del morenista solo vino a exacerbar los ánimos y a que dos o tres militantes con espíritu pugilista sacaran los guantes, pero contra los ciudadanos.

Durante la visita el gran ausente fue el diputado federal por el segundo distrito de Coahuila, Francisco Javier Borrego. Y de acuerdo con los subagentes, existen dos hipótesis del desaire por parte de don Javier al besamanos del pastor del rebaño morenista, siendo una de ellas que el singular diputado dio positivo al terrible COVID-19, por lo que se encuentra aislado y en cuarentena; sin embargo, la hipótesis más fuerte apunta a que no acudió debido a que su colega y archienemiga Miroslava Sánchez desde hace tiempo "le comió el mandado" y ahora solo sus chicharrones truenan en el Estado. Por cierto, llama la atención el descuido total en el que la diputada federal y presidenta de la comisión de salud en el congreso federal tiene al ISSSTE en Torreón, donde en las últimas semanas el personal médico de la institución se ha manifestado ante las pésimas condiciones en las que los tienen laborando, dejando al descubierto la injustificable falta de equipo para el personal que está en la línea de batalla contra el mortal coronavirus en la que prácticamente se rascan con sus propias uñas, situación derivada, según los informantes, de que doña Miroslava anda más ocupada en los temas políticos que en los de salud, pues aseguran que ella será la encargada de elegir a los bendecidos con las candidaturas para las próximas diputaciones locales en las que, además, los fieles alfiles de don Javier Borrego, Leonel Chaul y Arturo Braña, quienes no se cansaban de gritar a los cuatro vientos que ellos serían los becados... Perdón, beneficiados con una silla en el congreso local, viendo el riesgo de dejar de vivir en el error, ahora reviraron y, olvidando su lealtad a su mentor, juran que se alinearán con lo que ordene la mandamás y jefa de jefes Miroslava, por lo que habrá que ver de qué cuero salen más correas entre los morenistas, donde con la visita de don Poncho quedó más que demostrado cómo se las gastan.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de lengua viborina… Perdón, viperina, nos comentan todavía los ecos de la tan famosa foto que subió a sus redes sociales el "chico maravilla" y alcalde de la capirucha del sarape, Manolo Jiménez, de una comida que tuvieron el sábado en el municipio de Sabinas el "góber" Miguel Riquelme y algunos ediles de la provincia. Sin duda fue tremenda ventaneada la que les dio #LordSelfies, Manolo Jiménez, a los asistentes a la cena que no portaban cubrebocas, empezando por el mandamás de la provincia, Miguel Riquelme, quien hace mucho tiempo no alcanzaba una portada nacional por escándalos como aquella del cumpleaños que celebró en 2016 cuando era alcalde de Torreón, celebrada en el exclusivo Parque España y donde los "finos quesos" fueron apenas la botana del pomposo evento. Ahora, al más puro estilo "influencer", don Manolo le ganó ya el lugar al magistrado y bohemio cantador Miguel Mery, y en sus ansias de "matador" de plano se pasó de lanza y subió la instantánea a las terribles e inestables redes sociales, donde los hicieron garras, y más por la campaña que realiza el gobernador para que se respete la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas y el #QuédateEnCasa. Aunque ya son varios los malpensados que aseguran que no fue novatada, sino pura mala intención y que así vendrán varias. ¿Será?

***

Como la ciudadanía requiere "convivencia", justificó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, el baile masivo de adultos mayores celebrado este domingo en la Plaza de Armas, y nada más porque tiene 25 años desarrollándose ahí los polis municipales ni se inmutaron en dispersarlo, pese a ver que disfrutaban con gran euforia las populares cumbias, pero sin cubrebocas, solo con su chicle de menta y abrazados. No fue hasta que las ácidas redes sociales empezaron a viralizar el evento que hicieron presencia los muchachos de Inspección y Verificación y los agentes del orden en apenas dos unidades para pedirles de favor a los abuelitos bailadores que se retiraran, no sin antes recibir la rechifla de los músicos. En ese tenor, se comprende por qué Torreón es el municipio con más casos de contagios en el estado, y se hacen en promedio cien fiestas por fin de semana en casas particulares, en quintas, en ejidos y hasta se cierran calles para los jolgorios. Nuestros subagentes comentan que don Jorge de plano no se avienta el tiro de exigir a la ciudadanía irresponsable que no ponga en riesgo su salud y la de los demás; lo más que ha hecho es repartir cubrebocas, más ahora que ya se puso fecha para el proceso electoral.

***

Y hablando de las necesidades en las instituciones públicas de salud, quien "ve la tempestad y no se hinca" es el epidemiólogo de la Unidad de Medicina Familiar en el ISSSTE de Fovissste, Felipe Sánchez, quien es más conocido por aviador que por profesional de la salud. Desde hace varios años tiene fama de que es de los médicos que no acuden a trabajar, pero, eso sí, cobra puntual. Fue director de Salud del Ayuntamiento de Lerdo en tiempos de la priista María Luisa González Achem, y luego fue candidato a alcalde por este municipio, pero por el partido de las alabanzas, Movimiento Ciudadano. Aunque ahorita cobra relevancia que no se presenta en las oficinas, ya ni porque es el epidemiólogo, y quien se supone que debería iniciar los procedimientos en torno a los casos de COVID-19 que se han dado al interior de la clínica donde ya hubo positivos e incluso han fallecido dos trabajadores, además de que la clínica está en medio de muchas colonias, lo que puede representar un peligroso foco de contagio para los alrededores, ya que los empleados salen y compran en las tienditas, las tortillerías y demás negocios. La cosa es que, a decir de los subagentes, ya son varios los trabajadores que andan promoviendo un paro de labores para solicitar que les envíen un epidemiólogo al que le interese más la salud que la polaca, o de perdis que vaya a trabajar y, ya entrados en peticiones, les diga qué protocolos seguir para combatir eficientemente el temible COVID-19.