Mexicana gana el Premio Fernanda Pivano

La escritora mexicana Valeria Luiselli obtuvo el premio Fernanda Pivano 2020 por la versión italiana de la novela Archive of Lost Children (ed. The New Frontier), que en México publicó Sexto Piso bajo el título Desierto sonoro.

La narradora nacida en la Ciudad de México, en 1983, pero que radica en Estados Unidos, gana la edición 17 del Wing Violence Award, con una novela nacida del trabajo que hizo con niños y jóvenes migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. La novela que ha sido premiada transcurre en frontera y entremezcla política, historias dramáticas, en un relato de voces y escritura. Cuando apareció en México, en 2019, Luiselli dijo que ésta es su novela más emotiva porque está escrita con las vísceras, con el corazón destruido y con la cabeza en una lucha de permanecer clara y atenta. Luiselli es autora de los libros de ensayo Papeles falsos (2010), Los niños perdidos (2016) y de las novelas Los ingrávidos (2011) y La historia de mis dientes (2013), que han sido traducidos a múltiples idiomas y aclamados internacionalmente. La escritora afincada en Nueva York ha colaborado en publicaciones como The New York Times, Granta, McSweeney's y Letras Libres. Ha sido libretista para el New York City Ballet, y colabora regularmente con galerías de arte, como la Serpentine Gallery en Londres y la Colección Jumex en México. A partir de esta edición el Premio Fernanda Pivano abrió el galardón a los escritores que residen en los Estados Unidos y que aún no tienen ciudadanía. El premio se entregará como parte del nuevo Festival de Desobediencia Santa Margherita Ligure, que se realizará en otoño.