Presentan senadores panistas queja ante CNDH por negligencia en manejo de pandemia

Por omisiones y negligencia en la atención y manejo de la pandemia por COVID-19, que hubieran cometido las autoridades federales, el grupo parlamentario del PAN en el Senado presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Aunque la queja se perfila contra quien resulte responsable, en conferencia de prensa virtual, el coordinador de la bancada, Mauricio Kuri González, señaló al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, de quien dijo que "engaña al Presidente todos los días".

"Nos engaña a los mexicanos todos los días, y aparte con verdaderas formas muy poco educadas, hemos visto cómo ha violentado a las mujeres, aquí a una compañera senadora, (Guadalupe Noemí Reynoso Sánchez), y lo peor de todo es que no nos ve, no hay un viento favorable para un barco sin rumbo", declaró.

Al dar a conocer la denuncia que se entregó en la CNDH, acto de reclamo que encabeza la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, refirió que "han muerto mucho más niños que en otros países del mundo".

Vázquez Mora dijo que en México muchos enfermos de COVID-19 están muriendo en sus hogares, y la misma autoridad reconoce que hay un subregistro de estas muertes; la cuestión, agregó, es que se está navegando a oscuras y el costo está siendo la propia vida de miles de seres humanos en nuestro país, vidas que deben salvarse frente a una negligencia absoluta.

La legisladora rechazó la descalificación de que los panistas incurran en politiquería, cuando "hablamos del dolor de más de 40 mil fallecimientos en nuestro país, de la pérdida de vidas humanas;,de un subregistro, de negligencia en la aplicación de pruebas, y los funcionarios tienen que responder a un escrutinio".

Señaló que López-Gatell reiteradamente ha dado señales de dirigir, como él dice, esta pandemia en sentido totalmente contrario a un aplanamiento de la curva, pues la desgracia para miles de familias se ha multiplicado y no se ve que haya fin, si no hay una estrategia.

La queja entregada a la CNDH refiere siete puntos, como que no se ha recomendado mediante acto administrativo alguno el uso de cubrebocas en determinados contextos; se ordenó una apertura apresurada de actividades no esenciales y que el modelo "Centinela" usado para el manejo de la pandemia no es recomendado internacionalmente para el control del COVID-19.

Tampoco se han practicado pruebas suficientes para detección oportuna de la enfermedad; no existe transparencia en la adquisición de este producto diagnóstico por parte de las autoridades federales; al personal médico se le ha despreciado y maltratado, pues no se les ha otorgado material de protección, y en muchos casos ni siquiera se les brindaron cubrebocas, además que la atención hospitalaria es insuficiente.

Hay casos de corrupción en la compra de ventiladores a precios exacerbados, muchos de ellos ni siquiera en correcto funcionamiento; hay temor fundado de que se reduzca la adquisición de insumos médicos para la vacunación de niños y niñas, además de que hay omisión del gobierno federal de impulsar la determinación y entrega de un Ingreso Básico Universal.

La queja ante la CNDH lleva las firmas de Josefina Vázquez Mota, Mauricio Kuri González, Kenia López Rabadán, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, María Lilly del Carmen Téllez García, Indira de Jesús Rosales, Nadia Navarro Acevedo, Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, Guadalupe Murguía Gutiérrez, Minerva Hernández Ramos, Víctor Fuentes Solís, Antonio Gama Basarte, Gustavo Madero Muñoz, Mayuli Latifa Martínez Simón, Julen Rementería del Puerto, ,Guadalupe Saldaña Cisneros, Xóchitl Gálvez Ruiz y Gina Cruz Blackledge.

Los panistas describieron la ruta jurídica a seguir en su reclamo por la forma en que se ha llevado la estrategia de atención por COVID-19, camino que empezó con la presentación de la queja ante la CNDH, organismo que tiene cuatro meses para emitir respuesta.

En caso de que la queja sea desechada, el grupo panistas solicitará amparo ante un Juez de Distrito; si fuera desoída su petición, pedirán la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en caso de no tener eco, seguiría acudir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).