Vecinos de Jiménez piden apoyo a Riquelme para resolver conflicto

Con pancartas de colores y mensajes de solicitud de justicia, así como de solicitar un minuto para hablar con el Gobernador del Estado, habitantes del ejido Vieja Palestina que pertenece al municipio de Jiménez; realizaron una manifestación pacífica en el exterior del Hospital General de Ciudad Acuña.

Yaneth Robles, vecina del citado poblado y quien habló en nombre de la comunidad, dio a conocer actualmente, el conflicto respecto a la propiedad de las 640 hectáreas que conforman dicha población; hoy ha pasado de ser un tema de tenencia de la tierra a un caso penal; por la detención de tres de sus vecinos.

Se trata de la señora Evangelina Presas Molina, Ricardo Félix Álvarez Presas y el pastor Eleazar Monsiváis Pérez, detenido por del delito de despojo, quienes pese a que pueden llevar su proceso en libertad, se les negó cualquier otra medida cautelar.

“Nuestro abogado metió amparos, fianzas, pero todos, tanto el juez, el fiscal, el Ministerio Público, todos se los negaron. Les dijeron que porque las amenazas eran demasiado graves. Lo raro aquí, que ellos no presentan ninguna prueba de dichas amenazas”, indicó Yaneth Robles.

Detalló que derivado del conflicto que mantiene con Reynaldo Castro Reséndiz, así como con Rubén Pérez Rodríguez, quien manifiestan ser propietario de dichos terrenos y han realizado dos ventas; situación que ha provocado la molestia de los habitantes del ejido, pues señalan que ellos son los verdaderos propietarios.

Aseguro que, anteriormente, Castro Reséndiz vendió el terreno que se tenía destinado como basurero y se tuvo un conflicto; pero el mas reciente fue la venta que realizaron un terreno que corresponde a la escuela federal que allí se localiza y por lo cual les reclamaron su proceder.

Derivado de dicho reclamo realizado hace como cuatro meses, se liberaron ordenes de aprehensión contra 10 habitantes del ejido, cumplimentándose en contra de ellos, una ama de casa, un pastor y una joven de la localidad; por el delito de despojo agravado y de amenazas, por lo que permanecen detenido.

Aunado a lo anterior, Yaneth Robles dio a conocer que las personas con las que mantienen el pleito por la propiedad de las 640 hectáreas están haciendo uso del nombre del Gobernador del Estado para justificar sus acciones y eso mismo, le dieron a conocer a Riquelme Solís; quien los atendió algunos minutos y escucho sus peticiones.

“Cada vez que los miramos nos dicen que ellos son muy amigos de las familias de los Ramón, de aquí de Acuña; yo los desconozco completamente no sé quién son. Ellos así nos lo hacen saber y que esta familia, a su vez son muy amigos del señor Gobernador, entonces que por medio de la familia Ramón el Gobernador les está haciendo un favor de mantener presas a estas tres personas”, indicó Yaneth Robles.

Indicó que no quieren creer que el gobernador se vaya a prestar para una situación tan obvia y ridícula, como lo consideró; siendo esto el motivo por el cual acudieron a buscar a Riquelme Solís, porque se esta utilizando su nombre para hacer una injusticia.

Precisó que han acudido en varias ocasiones a Palacio de Gobierno, donde los han atendió Isaac Montenegro así como Francisco o Roberto de Hoyos; sin embargo, los envían siempre con el licenciado Edgar Vicente Cárdenas.

“Y la única forma que ellos dicen que nos pueden ayudar, es de que dejemos nuestras casas, que dejemos las tierras y los muchachos salen libres. Dicen que no hay ninguna otra forma legal o ninguna otra forma en que los muchachos puedan salir y tenemos un ultimátum, hasta el viernes de esta semana para nosotros salirnos, si no ellos van a empezar a detener gente de la comunidad no importa quien sea, de la edad que sean”, indicó Yaneth Robles.