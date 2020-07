Impugnación del PT sobre quintetas del INE no procederá: PAN

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, reveló que la petición formal que hizo la bancada del Partido del Trabajo para que la Junta de Coordinación Política regrese las cuatro quintetas de aspirantes para la renovación de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral se está analizando en el área jurídica de San Lázaro; sin embargo, adelantó que ésta no procederá.

En conferencia de prensa virtual, Romero Hicks reveló que el PT hizo esta solicitud esgrimiendo que el Comité Técnico de Evaluación no hizo correctamente su trabajo, y ante esta petición se debe hacer el análisis correspondiente.

El panista guanajuatense aseguró que siete de las ocho bancadas en San Lázaro, es decir, Morena, PAN, PRI, MC, Verde, PES y PRD, respaldaron el trabajo de los integrantes del Comité Técnico de Evaluación quienes entregaron la semana pasada a los 20 finalistas, por lo que este proceso va a continuar.

Romero Hicks explicó que este martes quedará lista la propuesta final con los cuatro nombres de los posibles consejeras y consejeros que integrarían al INE y este miércoles, en el periodo extraordinario se someterá a votación en el pleno de San Lázaro.

"El PT está solicitando que se regresen las quintetas esgrimiendo un argumento de que el Comité Técnico de Evaluación no hizo correctamente su tarea y aprovecho para reconocer públicamente el trabajo el Coité Técnico de Evaluación y por respeto al proceso, si un partido o un legislador tiene algo que decir se debe de hacer el examen correspondiente, no va a proceder porque la Constitución es muy clara la Junta de Coordinación no tiene atribuciones para regresar las quintetas", aseguró Romero Hicks.

Cabe recordar que el pasado domingo, un grupo de 75 diputados federales de Morena y PT demandaron al coordinador de Morena, Mario Delgado, invalidar la lista de 20 candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) –distribuidos en 4 quintetas- por estar personas "identificadas con grupos hostiles a la cuarta transformación" que darían continuidad a los "vicios" del organismo.

Los firmantes, encabezados por la vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara, Dolores Padierna Luna, pidieron al líder morenista usar la mayoría de la 4 T para que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) regrese las quintetas al Comité Técnico de Evaluación (CTE) -al que señalaron de "faccioso y avieso"- para que las reelabore, o incluso frenarlas en la votación en el pleno, el miércoles.

En carta pública dirigida a Delgado Carillo los legisladores expresaron su "honda inquietud y preocupación por la evolución que ha tenido el proceso de designación" pues a su juicio "fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación, y que anulan cualquier esperanza de generar los cambios necesarios en el desempeño del órgano electoral; e incluso podrían contribuir a que perduren todos los vicios, sesgos y complicidades que han hecho del INE un enclave de los peores intereses".