Saturno más cerca que nunca; así se vio el planeta anillado desde la Tierra

Debido a que el planeta anillado se vio en oposición al Sol, lo que permitió a la Tierra estar entre estos dos, fue posible apreciar con ayuda de telescopios los anillos de Saturno desde la noche del lunes hasta la mañana del martes.

Por medio de redes sociales, usuarios compartieron algunas fotografías con las que consiguieron captar al segundo planeta más grande del Sistema Solar.

Pese a que varios recurrieron a la ayuda de telescopios para apreciar al enorme planeta, algunos usuarios aseguran que pudieron ver sus anillos perfectamente sin necesidad de algún instrumento especializado.

Mi video de Saturno, 5:05 am de la madrugada de hoy, no te go un telescopio fue tomado el video con una camara de Samsung A7 de 24 mpx. #VLA pic.twitter.com/bDaXe0oA6K