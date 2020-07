Las palabras tienen la palabra

TIENES CARA DE TU NOMBRE

Los nombres de las personas no son más que un conjunto de letras con un fin utilitario, pero en verdad que los nombres forman parte del carácter de la persona. "Tú tienes cara de Daniel", le dice la señora al niño que, apenado, le dice: "pues me llamo Eustolio". Pues ahí sí que le falló el tino a la señora.

Si nos adentramos un poco en el significado de los nombres veremos que cada uno, por lo general, tiene tras de sí una larga historia y ya no estaremos tan seguros de que el nombre no influye de alguna manera en el carácter y en el desenvolvimiento de la persona.

No son pocas las personas que me piden que les dé el significado de su nombre. "Me llamo Nicéforo…" o Tancredo o Edeltrudis, y hay personas que me mandan una lista enorme de nombres, porque les urge saber el significado del de su mamá, el de su papá, la abuelita, la tía, y un enorme etcétera.

Es sumamente difícil saber el significado de todos los nombres, simplemente porque son demasiados. Además, por evolución natural, por costumbre o nada más por afán de hacerlo destacar, la gente le cambia con frecuencia letras a su nombre o de plano inventa algunos a veces sin tener significado alguno y en otras por alguna chifladura.

De repente a una señora se le ocurre ponerle a su hija el nombre de ella pero al revés, entonces usted se encuentra con que una muchacha lleva el exótico nombre de Airam y después de echarse un clavado en los libros y rastrearlo por tres días con sus noches, se viene dando cuenta de que Airam no es otra cosa que el nombre de María al revés.

Si usted me dice que se llama Alberto, pues entonces yo le diré que es noble y famoso porque eso es lo que significa, aunque no me conste que usted sea así en realidad, así que me limito nada más al significado conocido del nombre.

Con tantos nombres exóticos y que buscan destacar a como dé lugar en la actualidad, no me extrañaría que pronto conozca a una Teudeberga, porque, aunque usted no lo crea, existe el nombrecito. Pobre muchacha a la que le pongan tan original nombre, porque tendrá que cargar con esa cruz durante toda su vida, por más que le digan que el significado de Teudeberga es "albergue del pueblo".

Son los papás de la muchacha los que van a necesitar un albergue, después de que la chica cobre venganza.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA: Jaime Garza: El Pico de Orizaba, en Veracruz, también se le conoce como Citlaltépetl, que entiendo que es una palabra en náhuatl. ¿Qué significa?

LE RESPONDO: Este conocido volcán que está en el estado de Veracruz, también es llamado Citlaltépetl, que quiere decir "monte de la estrella".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Frase de Aristóteles: "Las cosas se llaman equívocas cuando tan sólo tienen de común el nombre".