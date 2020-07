Pide AMLO cuidar a exdirector de Pemex

-El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) cuidar la salud e integridad del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, con la finalidad de que pueda revelar toda la información que tiene en su poder sobre los presuntos sobornos de Odebrecht, la compra fraudulenta de una planta chatarra y los pagos a legisladores para avalar la reforma energética.

El Mandatario hizo el llamado público al Fiscal Alejandro Gertz Manero, luego de respaldar su estrategia en el caso, que ha permitido al ex funcionario permanecer en un nosocomio y no pisar el Reclusorio Norte. Aunque aseguró que no ha hablado con el titular de la FGR desde hace cinco meses, López Obrador aseguró que Lozoya ya rindió su primera declaración y que, en ella, involucra a políticos en diversos actos ilícitos.

"Pero que a este señor lo cuiden. Dicen algunos, no está en la cárcel, está en el hospital; pues hay que cuidarlo, no sólo por su salud que también merece eso como ser humano, sino cuidarlo físicamente.

"Ayer (domingo) estaba planteando el que, no porque esté en un hospital se le deje solo o con poca vigilancia. Hay que cuidar al señor, porque, según la información que se tiene, ya incluso hizo una primera declaración que presentó formalmente a la Fiscalía donde ya empiezan a mencionar a personalidades, a políticos y del manejo de dinero", dijo.

"Entonces leí también, porque me entero por los medios que se filtró esa declaración (...). Entonces, lo que él va a decir si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, pues van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes".

-¿Podría estar en riesgo su vida?, se le cuestionó.

- "Podría, cómo no", respondió.

El mandatario manifestó su acuerdo con el trato de "testigo colaborador" que se le ha dado a Lozoya y que, según el marco legal vigente, le permitiría evitar la prisión y una reducción en su condena, siempre y cuando entregue a acusados de mayor calibre.

"Esto se practica en Estados Unidos y en otros países y considero que sí existe el marco legal en el País para hacer algo parecido, debe de aplicarse, porque así se tiene información", expresó.

"Vale la pena todo lo que va a decir, es de mucho utilidad pública porque ayuda a purificar la vida pública, limpiar de corrupción a México, a desterrar la corrupción, que no es pandemia, es peste, es el principal problema del País".

A su llegada a México el viernes pasado, tras ser extraditado de España, Lozoya presentó presentó anemia, problemas en el esófago y debilidad general, por lo que fue trasladado del hangar de la FGR a un hospital del sur de la capital, donde elementos federales mantienen un operativo discreto.

En el exterior del nosocomio, ubicado en la Colonia Fuentes del Pedregal, Alcaldía de Tlalpan, permanecen estacionadas patrullas de la Guardia Nacional y de la Policía Federal.

Las labores en el hospital, incluida la Torre de Hospitalización donde se encuentra el ex funcionario acusado de lavado, cohecho y asociación delictuosa, se desarrollan de manera normal.