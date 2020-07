'Actitud de Gatell es irresponsable'

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, acusó de tener "actitud irresponsable" al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, Hugo López-Gatell, quien ha determinado en las últimas semanas dejar en semáforo rojo a la entidad debido a las cifras de contagio del COVID-19 que se tienen disponibles.

Riquelme hizo énfasis en las inconsistencias de datos de la pandemia del gobierno federal, mismas en las que Coahuila ha tratado de aportar mediante diversos medios, pero sin que hasta la fecha exista un acuerdo y claridad respecto a lo que se reporta.

Destacó el trabajo que se ha hecho en Coahuila con los Subcomités de Salud, en los cuales cada zona precisa y actualiza cifras de contagios, diseña políticas de vigilancia y de gobierno y también discuten temas generales de atención médica, colaboración entre alcaldías y autoridades estatales.

"Esta es la realidad que nosotros tenemos diariamente y la que realmente nos ocupa para tomar las decisiones, los números que sacan yo no sé de dónde, dicen que es la alimentación de nuestras propias plataformas, la realidad es que no nos han sabido dar la fórmula para poder saber el grado de positividad dentro de la situación estatal porque nos comparamos con otros estados y no nos da, la realidad es que no nos da la fórmula, pero finalmente esta es la verdad con la que tuvimos que tomar las decisiones nosotros".

Respecto a las conferencias de prensa que sigue haciendo Hugo López-Gatell, Riquelme señaló que se trata de mensajes que generan confusión y desinformación entre la población. "Le tengo mucho más respeto al Subcomité (Salud Regional), lo que defina que a López-Gatell, eso porque un día te dice que con cubrebocas y otro día que no y al día siguiente te dice que sí, para mí eso es una actitud irresponsable".

Por su parte, las autoridades federales informaron que se estima que hay 11 mil 483 casos en Coahuila. Los municipios que más contribuyeron a la transmisión fueron: Piedras Negras, Ciudad Acuña y con menor intensidad, Torreón, Monclova, Matamoros y Saltillo.

A nivel nacional, se presenta una ocupación de camas generales del 46 por ciento, y los estados con menos disponibilidad son: Nuevo León, Nayarit y Tabasco.