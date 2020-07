Analiza PAN alianzas para elecciones de 2021 en Edomex

El Partido Acción Nacional analiza la realización de alianzas con organizaciones como el Movimiento Antorchista del PRI y diversos partidos políticos, con los que podría crear un frente amplio contra Morena, con miras a la elección de 2021 en que se elegirán 125 alcaldes y diputados locales, afirmó Jorge Inzunza Armas, dirigente estatal del PAN.

Esto al dar a conocer en conferencia de prensa virtual la suma a las filas del PAN de la regidora de Tlalnepantla, Krishna Karina Romero Velázquez, quien dejó la fracción municipal de Morena y de informar que Acción Nacional planea recuperar sus posiciones, sobre todo en alcaldías del Valle de México.

Jorge Inzunza afirmó que han sostenido pláticas con dirigentes del Movimiento Antorchista, porque tiene más de 2 millones de afiliados en el país, especialmente en el Estado de México, "organización que ha sido atacada a nivel nacional, los han tachado de 'huachicoleo' y evasor fiscal".

El PAN mantiene dialogo con los antorchistas, en búsqueda de puntos en común. Con la posibilidad de construir hacia el futuro una alianza, reconoció Inzunza Armas, no sólo con otros partidos.

"Valoramos la posibilidad de alianzas, como elemento de apoyo, que nos ayuden a construir un bloque sólido, analizando las dos posibilidades de ir en alianza o ir solos". Ir en un frente amplio para combatir posiciones totalitarias de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, apuntó el líder estatal del PAN.

Una posible alianza PAN-PRI se ha especulado mucho, hay dos escenarios uno es junto con todas las fuerzas políticas del país, para crear un Frente Por México, para rescatar al país, por supuesto que Acción Nacional, estaría en actitud de apoyar una alianza nacional reiteró Inzunza Armas.

No obstante reconoció que es sumamente difícil una alianza sólo con el PRI, porque no está en el ánimo de los panistas, incluso en el Estado de México "no hay siquiera una plática cercana", reconoció el dirigente panista.

Tras la depuración del padrón panista, el PAN mexiquense registra más de 26 mil militantes, por un gran número de personas que observó el INE, 3 mil porque no cumplían con requisitos que el Instituto Nacional Electoral pedía, aun así con casi 27 mil ya confirmados "y en espera una gran cantidad de gente que está por concluir los cursos, somos el padrón más grande del país" de Acción Nacional, aseguró Jorge Inzunza.

Los 16 alcaldes panistas, especialmente el de Huixquilucan que está entre los mejor posicionados del país, son muestra de que el PAN ha dado resultados, reiteró el líder panista.