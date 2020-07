Mujer pierde sus dientes tras recibir puñetazo por parte de un policía

De acuerdo a la información compartida por medios internacionales, los hechos tuvieron lugar el viernes en el Parque Grant, en Chicago, Illinois, donde los manifestantes tenían pensado derribar una estatua en homenaje a Cristóbal Colón.

Imágenes captadas por un testigo, muestran el momento en el que una mujer recibe un golpe directo en el rostro, lo que provoca que sus dientes salgan volando.

La afectada fue identificada como Miracle Boyd, de 18 años, quien dijo a medios estadounidenses que 'al tratar de alejarse de los oficiales, uno se le acercó y le propinó el puñetazo en una de sus mejillas'.

.@chicagosmayor we now have the video of Miracle being sucker punched by CPD! They don’t keep us safe! While they’re attacking a 2020 CPS graduates downtown, children were being shot tonight! A pregnant Womxn was shot & a 14 & 15y/o! You need to #DefundCPD now! pic.twitter.com/gYT4CL5HJ9