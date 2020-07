Escaló hospital todas las noches para acompañar a su mamá con COVID-19

Jihad escaló todas las noches hasta la ventada de la habitación de su madre para acompañarla durante su lucha contra el COVID-19; desafortunadamente tras varias semanas la mujer perdió la vida.

Algunos internautas tomaron esta imagen como una enseñanza para quienes aún no creen en la enfermedad, asegurando que el chico fue afortunado de contar con una ventana para verla, pues en otros país esto no es posible.

"No te deja despedirte", comentó un usuario.

Además, se hizo un llamado a la sociedad para respetar las medidas sanitarias para evitar más contagios y más pérdidas en familias de todo el mundo.

The son of a Palestinian woman who was infected with COVID-19 climbed up to her hospital room to sit and see his mother every night until she passed away. pic.twitter.com/31wCCNYPbs