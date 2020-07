En caso Lozoya no debe haber pacto de impunidad: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es emblemático por lo que no puede dar paso un acuerdo con la impunidad y debe irse hasta las últimas consecuencias.

"El caso Lozoya es un caso emblemático y que no podemos dar paso a ninguna posibilidad de acuerdo con la impunidad, ningún pacto de impunidad debe de presentarse, y debe de irse hasta las últimas consecuencias, es una clara muestra de que el Presidente no tiene ninguna posibilidad de acuerdo con él, en ese sentido él es escrupuloso y no va a aceptar ningún tipo de acuerdo que genere impunidad".

En entrevista en Palacio Nacional tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal Ávila expresó que lo que diga el señor Lozoya será contundente, no solo para el proceso penal y sujetar a proceso a otros presuntos delincuentes, sino para México.

"Es un emblema que fue cobijado por la corrupción y por la impunidad, y ahora estará a punto de darse una sacudida, por eso yo hablaba de que, si se da a conocer todo lo que sabe el Señor Lozoya, va a desatar un temblor político".

El senador Monreal dijo que no debe extrañarle a nadie Lozoya o su familia se haya adherido al criterio de oportunidad es una figura jurídica que a través de información que proporcione el presunto responsable pueden extinguírsele penas, e incluso acortarse el proceso, o acortársele la pena a la que podría estar sometido por la comisión de delitos.

"Este beneficio también alcanza a familiares, y a personas de afinidad que hubiesen estado en ese proceso de delincuencia", dijo.

El coordinador de Morena en el Senado señaló que en su reunión con el titular del Ejecutivo se revisarán los temas de la agenda legislativa en vísperas de un periodo extraordinario.

"Hay temas que al Ejecutivo le interesan como este del Centro de conciliación federal y registro laboral que, de acuerdo con la Ley se debe de nombrar para todo el tema del T-Mec y sus relaciones de trabajadores en la región de Canadá-Estados Unidos y México, ya está planteado en el periodo extraordinario, algo de salida de tropas que también es facultad exclusiva (del Senado)".

Así como los nombramientos de embajadores de España y Belice, también está pendiente la Ley reglamentaria del 19 Constitucional que regula los delitos graves como el huachicoleo, delito electoral, y la corrupción, y "estuvimos platicando en términos generales que es lo que está pasando con las consecuencias del COVID-19, cómo se está preparando y cómo está generándose todas las políticas públicas", dijo.