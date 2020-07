Monos provocan la muerte de una mujer y sus cuatro hijos en la India

Una mujer y cuatro de sus hijos, fallecieron al ser aplastados por un muro que supuestamente varios monos empujaron hasta ocasionar que colapsara.

De acuerdo a The Times of India, los hechos trascendieron durante el fin de semana en el distrito de Shahjahanpur, en el estado indio de Uttar Pradesh, donde la mujer de 45 años dormía en el patio de su hogar junto con sus seis hijos, debido a las altas temperaturas presentadas en la región y porque no contaban con un ventilador para refrescarse.

Presuntamente un grupo de primates, los cuales son comunes en el país, habrían provocado que el muro colapsara sobre la familia, lo que ocasionó la muerte de la mujer y cuatro de los niños.

La jefa del distrito, Indra Vikram Singh, quien se encargó del caso, calificó éste como un 'trágico incidente' y ofreció una compensación de 400 mil rupias (aproximadamente 120 mil pesos) a los familiares de los menores sobrevivientes.

Five of a family killed after part of wall collapses in Uttar Pradesh's Shahjahanpur#ShahjahanpurWallCollapse pic.twitter.com/2Ey6DeTRTP — TOIWestUP (@TOIWestUP) July 17, 2020