Mujer se desnuda durante protesta en EUA por el asesinato de George Floyd

Los hechos que fueron registrados en la ciudad de Portland, Oregon, EUA, muestran a la mujer desnuda realizando algunas poses de yoga frente a las uniformados, quienes minutos más tarde lanzaron gas lacrimógeno contra ella.

Al ver que la mujer se veía en problemas por la respuesta de los oficiales, otros manifestantes se unieron para protegerla, tal como se aprecia en videos difundidos en redes sociales.

And then? Naked Athena appeared and the little boys didn’t know what to do. pic.twitter.com/Elo69SsV0t