'No me voy a enganchar', dice AMLO sobre reclamos de Trump

Las declaraciones de Donald Trump señalando el peligro de la pandemia de COVID-19 en México hay que tomarlas teniendo "en consideración que en Estados Unidos están por iniciar formalmente las elecciones", opinó este lunes el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

"En cualquier país del mundo, cuando hay elecciones hay más declaraciones, más propaganda, más debate", aseguró el mandatario en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.

Este domingo, el presidente de Estados Unidos pidió que los medios de su país se centraran también en la evolución de la pandemia en México y Brasil, no solo en su país, que es el más golpeado por el coronavirus.

"¿Por qué no hablan de México, que no nos está ayudando? Todo lo que puedo decir es que gracias a Dios que construí casi todo el muro, porque si no tuviera el muro arriba tendríamos un problema mucho mayor con México", señaló en una entrevista televisiva.

Ante esas palabras, López Obrador recordó su reciente visita a Washington para remarcar que las relaciones entre los dos Gobiernos "son muy buenas" y que no se trata de "vecinos distantes".

"Respeto el punto de vista del presidente Trump, desde luego no lo comparto, pero no voy a confrontarme con él, no me voy a enganchar como se dice coloquialmente", insistió.

Sobre la evolución de la pandemia en México, que hasta ahora ha dejado casi 345,000 contagios y roza los 40,000 decesos, el mandatario consideró estar enfrentándola "bien en lo que cabe".

"Se trata de una pandemia terrible, que está causando la pérdida de muchas vidas. Pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde, estamos actuando con responsabilidad para salvar vidas", reflexionó.

López Obrador dijo que ni él ni sus funcionarios están "contentos, satisfechos" con la situación, pero que "a pesar de los pesares" van bien en la lucha contra esta enfermedad.

"Seguimos todos los días procurando que no falten las camas, los ventiladores, equipos, los médicos. Enviando mensajes de solidaridad al personal de salud que ya lleva muchos días, meses, y ya están resintiendo la fatiga. Sin embargo, siguen trabajando con responsabilidad, con entrega, salvando vidas", sostuvo.