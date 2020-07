Dan visto bueno a quintetas del INE

El coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, defendió las quintetas elaboradas por el Comité Técnico de Evaluación (CTE) de candidatos a consejeros electorales y se dijo listo para buscar los consensos y proponer a los perfiles idóneos, nosotros "no estamos buscando cómplices para integrar al Instituto Nacional Electoral (INE)", aseguró.

En respuesta a la petición del Partido del Trabajo (PT) y de 75 diputados petistas y de Morena que le dirigieron una carta pública para demandar que las quintetas se devuelvan al CTE y se rehagan, o que incluso se rechacen las designaciones basadas en esas listas en el pleno de la Cámara, Delgado Carrillo dijo que se atenderán observaciones, pero defendió los listados de 20 perfiles.

"Falta construir acuerdos políticos por supuesto que vamos a atender con mucha atención y seriedad del planteamiento que estás viendo el Partido del Trabajo y vamos a resolver todo conforme a la legalidad y lo que señala la Constitución y si todo va bien lo que sigue es la construcción de acuerdos políticos", expuso esta noche al concluir el maratón de entrevistas virtuales a los 20 semifinalistas a consejeros. Junto con él, siete de los ocho líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados respaldaron las quintetas y el PT, que durante la jornada expuso una única postura de rechazo a las quintetas en lo general, sin observar o cuestionar a alguno de los candidatos en particular, se quedó solo.

"Veo tan contenta a la oposición que más me preocupo por la integración de estas quintetas (pido) rechazarlas y se reponga este procedimiento. Hay unanimidad en (felicitar) el ejercicio de hoy (de entrevistar a los candidatos) pero no la integración de las quintetas", indicó el vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña. La Jucopo no debe "ser rehén del Comité Técnico debemos tener más información de los 60 (que pasaron el examen) ahora sólo tenemos de los 20" expuso el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks pidió: "México necesita altura de miras en un momento de muchas sombras y pocas luces, requerimos refrendar los principios de la Constitución" certeza, legalidad, transparencia, objetividad en el órgano electoral.

René Juárez, líder del PRI, aseguró que el de hoy fue "un proceso ejemplar… hago votos porque sirva para construir, para avanzar, no para destruir. Al Comité técnico mi respeto absoluto y total porque supo conducir por transparencia y aplicado la legalidad un proceso complejo ojalá y que este proceso le sirva al país".

Verónica Juárez, coordinadora del PRD, se dijo lista para iniciar la fase de acuerdos y celebró que se pudiera abrir a la sociedad el análisis de los perfiles de aspirantes al INE, ya que las entrevistas se difundieron en tiempo real, por internet.

Tonatiuh Bravo, coordinador de Movimiento Ciudadano, agradeció la transparencia que ha habido hasta ahora en la selección de los consejeros del INE.