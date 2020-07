Se registran 5 mil 311 casos más de COVID

En el día 50 de la nueva normalidad, la Secretaría de Salud informó que México llegó a los 344 mil 224 casos positivos a Covid-19, 5 mil 311 más que ayer sábado, así como 39 mil 184 defunciones, un incremento de 296 con respecto al día anterior.

José Luis Alomía, director de Epidemiología, detalló que de acuerdo con estimaciones, en estos momentos la cifra de casos confirmados sería de 383 mil 847 y 42 mil 49 fallecimientos.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, mencionó que en todo el país existen 29 mil 709 camas generales para atender la enfermedad respiratoria, de las que 16 mil 170 están disponibles y 13 mil 539 ocupadas, por lo que existe una ocupación de 46%.

Mientras que en camas críticas o que cuentan con ventilador mecánico, hay un total de 10 mil 086, de las que 6 mil 232 están disponibles y 3 mil 854 ocupadas.

En camas generales, Nuevo León tiene la mayor ocupación hospitalaria con 80 por ciento, le siguen Tabasco con 78 por ciento y Nayarit con 73 por ciento, mientras que en camas de terapia intensiva Tabasco tiene una ocupación de 64 por ciento, Nuevo León de 63 por ciento y Baja California de 58 por ciento.

La última versión del semáforo epidemiológico presentada el pasado viernes y que determinó que 18 estados estarán en color rojo y 14 en naranja, provocó que al menos cinco mandatarios estatales, algunos afines a la 4T, expresaran su rechazo e inconformidad con los criterios de la Secretaría de Salud federal.

Este sábado, los mandatarios de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; de Yucatán, Mauricio Vila, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, criticaron el nuevo semáforo y anunciaron que mantendrán a sus estados en naranja.

A pesar de que los gobernadores de Jalisco, Tabasco, Baja California Sur, Yucatán, y Quintana Roo han mostrado su inconformidad con la última actualización del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que no hay pleito, ni encono con los mandatarios locales

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el subsecretario señaló que el gobierno federal respeta y respalda las decisiones que tomen los gobernadores si deciden incrementar las medidas de precaución o si las deciden relajar.

El también vocero del gobierno federal para atender la pandemia del Covid-19, que este domingo llegó a más de 39 mil fallecimientos, indicó que el semáforo epidemiológico "no es el semáforo de López-Gatell, es el semáforo institucional de la autoridad sanitaria federal".

"Existe esta continúa idea de generar esta sensación de que hay pleitos, no los hay…estas ideas de que hay pleitos, de que hay enconos o que es el semáforo de López Gatell, no es el semáforo de López-Gatell, es el semáforo institucional de la autoridad sanitaria federal. "Hemos dicho una y otra vez que nadie conoce mejor la realidad de un estado que sus propios habitantes y en materia de gobierno que sus gobernantes, y hemos dicho que respetamos y respaldamos generalmente las decisiones que toman los gobiernos estatales cuando incrementan la precaución, si un gobierno estatal decide tener medidas más restrictivas, nos parece excelente, no pasa nada", destacó.

Sería más "sencillo" controlar la pandemia provocada por Covid-19, si el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hubiera decretado el Estado de excepción, dijo el alcalde de Chilpancingo, Antonio Gaspar Beltrán.

Durante toda la emergencia sanitaria en Chilpancingo mantener cerrados los comercios no esenciales y reducir la movilidad ha resultado casi imposible.

La cifra de defunciones por Covid-19 entre el personal sanitario de Nuevo León, se elevó a 16, con el deceso de una enfermera de 53 años de edad que padecía diabetes mellitus como enfermedad previa, informó el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos.

En el reporte diario de este domingo, el funcionario estatal dio a conocer que durante las últimas 24 horas hubo 827 pacientes confirmados con la enfermedad viral, una cifra récord desde que inició la pandemia, y después de tres días consecutivos que se habían reportado menos de 600 contagios.

Manuel de la O señaló asimismo que este día hubo 20 nuevas defunciones, para totalizar 773 personas que han fallecido por complicaciones ocasionadas por el virus SARS-CoV-2 en la entidad. Un total de 24 mil 020 personas han contraído la enfermedad, de las cuales mil 351 permanecen hospitalizadas, dijo el funcionario estatal.