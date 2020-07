Una mujer fue acusada de intento de homicidio en Saltillo, luego de que acuchillara a su ex pareja, no obstante, hasta el momento ésta no ha sido ubicada por las autoridades.

Los hechos se suscitaron luego de que la víctima de nombre José Eduardo (N) terminara una relación sentimental con la ofensora.