DICHOS DE SOR JUANA

ES DIGNO DE ANTEPONERSE

LA UTILIDAD AL DELEITE

Sor Juana pone en la boca de Pan, dios de los montes, la máxima que genera estos comentarios. El pragmatismo de anteponer el provecho al adorno, trascendido por los versos, lo origina el que otros personajes de la cuarta loa que escribió la Décima Musa para un cumpleaños del rey, se disputan el privilegio de ser ellos quienes den gracias al sol por ser el máximo benefactor. Entre los otros personajes que son divinidades de la mitología griega Flora, diosa de las flores, sugiere que sean éstas, por sus cualidades que embelesan los sentidos, quienes expresen el agradecimiento al sol, que es el rey Carlos. En contra de la sugerencia de Flora, Pan dicta que sean las plantas, por ser de mejores y mayores cualidades que las flores, quienes expresen el agradecimiento, porque "es digno de anteponerse / el provecho al lucimiento / la utilidad al deleite".

Si se imagina que por fea una prenda abrigadora se desecha cuando no hay más en temperaturas bajo cero, es decir, sin considerar su beneficio, cabe la máxima de La Americana Fénix porque se desprecia la utilidad por el lucimiento. Pero si el planteamiento de esta máxima se traslada al arte de nuestro tiempo no ocurrirá lo mismo: en las obras artísticas se antepone el deleite a la utilidad. No ocurría lo mismo en tiempos de la poeta de Nepantla porque entonces se consideraba que se debían asociar la utilidad y la belleza. La literatura era moralizante; la pintura, la escultura, la música eran catequizantes. De cualquier modo tiene sentido pleno la máxima de la Décima Musa. Así que se puede enunciar: Sor Juana dice "es digno de anteponerse / el provecho al lucimiento / la utilidad al deleite".