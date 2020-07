La Columna de Rosell

La Liga MX, las Grandes Ligas y la NBA están a punto de arrancar sus respectivas temporadas a pesar de que sobre todo en nuestro país seguimos montados en la ola de contagios y no parece ceder por lo menos ni a corto ni a mediano plazo. En Estados Unidos las cosas también están lejos de mejorar, pero ellos a diferencia de nuestra liga de fútbol han creado su “burbuja” en Orlando Florida, la MLS ya juega ahí desde hace dos semanas con un torneo llamado “MLS is back” han sido estrictos para tratar de llevar a buen fin su temporada, el control debe ser severo al grado de que el FC Dallas y el Nashville Soccer Club por registrar varios positivos de coronavirus entre sus integrantes de plano tuvieron que declinar a participar en el torneo.

El que abandone la “burbuja” por el motivo que sea y quiera volver deberá de someterse a dos exámenes donde deberá de dar negativo en ambos en COVID-19. Estar concentrados durante todo el torneo en la mentada “burbuja” no debe de ser fácil, el máximo estrella de la liga y jugador del LAFC, nuestro paisano Carlos Vela prefirió extremar precauciones y prefirió estar al pendiente de su esposa que está embarazada. La primera selección colegial del Inter deMiami el delantero Robbie Robinson declaró que abandonaba la burbuja no por tener coronavirus sino por motivos familiares, así también varios basquetbolistas han decidido no arriesgarse a pesar de los protocolos de sanidad y ni hablar no hay forma de obligarlos a jugar.

En las Grandes Ligas varios peloteros han decidido no jugar este año por temor a un contagio y llevar el virus a sus hogares, la MLB también respeta la decisión de sus peloteros, pero si no son del grupo de alto riesgo, no recibirán paga ni crearán antigüedad este año. El béisbol no estará en ninguna “burbuja” y pretenden jugar en sus estadios a pesar de que los contagios no aminoran, ante este panorama el gobierno federal de Canadá le negó el permiso a los Azulejos de Toronto de jugar la temporada regular en su casa el Rogers Centre. En Canadá han aplanado la curva, pero no en USA. Ahora los Azulejos tendrán que buscar donde jugar sus partidos como locales en territorio estadounidense.

En el caso de nuestra Liga MX se llegó a considerar jugar un torneo tipo el de la MLS y se llegó a pensar en la ciudad de Guadalajara para concentrar ahí a los equipos, pero se descartó de inmediato, no existe en nuestro país un complejo del nivel del que se encuentra en Orlando y mejor se decidió jugársela en los respectivos estadios y hacer pruebas continuamente para los que estén en la cancha de juego sean todos negativos al virus.

El Necaxa acaba de prender una alarma, cuando faltan cinco días para iniciar su participación en el Guard1anes 2020, doce de sus elementos dieron positivo y coloca en delicada posición al cuadro hidrocálido, que tiene programado su primer partido el próximo viernes 24 recibiendo a los Tigres. La directiva de los rayos puede pedir la postergación de este partido, el asunto es que los demás equipos que puedan sufrir algo semejante recurrirían a lo mismo creándose un caos.

Lo único que nos queda es esperar que esta crisis sanitaria de signos de ceder y que los contagios sean cada vez menos. De lo contrario si esto se vuelve a salir de control se tendrá que detener o cancelar el torneo y dejar todo para el próximo año con las devastadoras consecuencias económicas que ya padece nuestro país en otros sectores mas importantes.