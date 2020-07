Nubla COVID-19 futuro de egresados

La pandemia del COVID-19 no sólo nubló el panorama económico de México con la infección y muerte de trabajos y empresas, sino que también debilitó la de por sí vulnerable salud de oportunidades laborales para jóvenes universitarios.

Las cifras son poco alentadoras: entre marzo y mayo de este año, se perdieron 386 mil 365 empleos formales ocupados por personas de entre 15 y 24 años, de acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Para poner en perspectiva los datos, es como dejar sin posibilidad de una plaza a toda la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) del ciclo escolar 2019-2020, que fue de 360 mil 883 alumnos -posgrado, licenciatura, bachillerato, así como propedéutico.

Otra forma de ver lo dramático del brote de coronavirus sobre los trabajos formales de los más jóvenes es el ritmo de su destrucción, ya que durante esos tres meses se perdió un empleo cada 21 segundos. Jóvenes recién egresados de la universidad mencionaron que, a raíz del COVID-19 y el panorama que se vislumbra, están preocupados por la incertidumbre laboral, se sienten ansiosos e incluso llegan a enfrentar depresión.

Ivonne Vargas, asesora en planificación de vida y carrera, y autora del libro Contrátame, explicó que la complejidad que se enfrenta como joven para vincularse al sector laboral no viene del confinamiento, pero sí impondrá un desafío ante la pérdida de plazas. Detalló que 90% de las vacantes de una bolsa de trabajo piden tener experiencia, y más de 30% de los empleadores descartan a un candidato por no tenerla. Otro problema, señaló, es que quienes cuentan con ella no la saben vender, por lo que cierran sus posibilidades.

El director del grupo de expertos especializados en recursos humanos Acuatro RH, Alexandre Rodel, indicó que otras complejidades que enfrentan son la poca oferta y mucha demanda, que los perfiles solicitados exigen mucho y la edad.

"Siempre ha sido difícil trabajar con los recién egresados, porque vienen de la universidad, donde les dicen que son los mejores, que ganarán mucho o tendrán grandes puestos. Sin embargo, cuando apenas empiezas, no percibes lo suficiente ni haces un proyecto superinteresante y trabajas bastante. Puede ser frustrante para un joven que le hayan prometido lo mejor".