El Cervantino, en la incertidumbre por COVID-19

La edición 48 del Festival Internacional Cervantino (FIC), dice la Secretaría de Salud de Guanajuato en el chat que pone a disposición del público, "no se ve muy seguro que vaya haber" porque los contagios de COVID-19 "van al alta"; sin embargo, advierte que "probablemente" en agosto habrá un comunicado para informar si se llevará a cabo o no.

Por su parte, para el profesor-investigador de la Universidad de Guanajuato, el doctor Alejandro Macías, la intensidad de la epidemia para octubre podría haber bajado, por lo que plantea que sí es probable que pueda llevarse a cabo en las fechas previstas, del 14 de octubre al 1 de noviembre.

La directora del Festival, Mariana Aymerich, ha dicho que será en agosto cuando se dé a conocer esa decisión. Mientras se define, hoteleros de la ciudad advierten que la reservación ha caído en 60% y los restaurantes debaten sobre la pertinencia de la realización del Cervantino para reactivar la economía y los riesgos que conllevaría.

De acuerdo con la Secretaría de Salud estatal, Guanajuato ocupa el lugar número cuatro de contagios a nivel nacional y el lugar tres en la lista de estados en donde la gente no acata las medidas sanitarias.

El estatus del estado del 13 al 19 de julio marca semáforo en rojo; y hasta el jueves el estado tenía 15 mil 322 casos confirmados y 915 defunciones.

En la página web "https://coronavirus.guanajuato.gob.mx" se habilitó un chat para el público, en donde se informa que, si bien es difícil predecir el estatus de la pandemia en octubre, "los contagios van al alta".

En mayo pasado, la directora del Festival, Mariana Aymerich, indicó que estaban desarrollando diversos planes que consideraban actividades virtuales, distanciamiento social y aforos de 30% a 70%.

El pasado 25 de junio, la funcionaria reconoció ante medios de comunicación locales que "los números no favorecen", pero que las fechas se mantienen y que hay planes que plantean aforos de entre 25% y 75%, incluso indicó que el FIC se podría extender una semana más, pero advirtió que será en agosto cuando haya "definiciones".

El Cervantino registró el año pasado 414 mil visitantes; la cifra, asegura Macías, especialista en medicina interna e infectología, tendría que reducirse hasta en 70%. El reto, dice, será controlar los accesos. "¿Cómo lograrán que no haya asistentes de más? Me parece que deberían encontrar un método para conseguir que no lleguen en carretada, será importante que haya un sistema de control, quizá que los visitantes acudan por invitación o sólo por reservación", explica.

Para Macías, Guanajuato habrá conseguido controlar la primera ola de la pandemia en octubre.

"Yo pediría una gran coordinación con la Secretaría de Salud del estado, que haya vigilancia de los visitantes, incluso que haya muestreos para asegurarse de reducir muchísimo la posibilidad de contagios. Lo más fácil sería pedir que se cancele, pero lo cierto es que tenemos que entrar en la nueva normalidad, por eso, insisto, si creen que pueden controlar las cosas lo podrían hacer".

Este año, los invitados de honor son Cuba y Coahuila, tanto el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, como la secretaria de Cultura, Ana Sofía García, así como el Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato han preferido no hacer comentarios hasta que la Secretaría de Cultura federal y el Festival den a conocer la información oficial.

Uno de los hoteles boutique de la ciudad, Edelmira, para estas fechas registraban una reservación de hasta 80% para los tres fines de semana que dura el FIC, ahora apenas tiene 40%. "Nosotros estuvimos cerrados de marzo a junio, ha sido muy difícil porque tenemos gastos con o sin huéspedes, así que en términos económicos sería muy benéfico, pero nos preocupa que los contagios aumenten. Nosotros hemos tomado cursos, tenemos todos los protocolos que nos han indicado las autoridades, pero no dejamos de pensar en los riesgos, la capital no tiene tantos casos como otros municipios", explica Karla, del área de ventas.

En efecto, la capital tenía hasta el jueves 321 casos confirmados y 17 defunciones, mientras que León tiene 6 mil 379 casos y 356 defunciones.

"Hay muchas variantes que se tienen que considerar, el festival es internacional, así que tenemos visitantes nacionales y de muchos países, así que nosotros podremos asegurar que estamos tomando todas las medidas, pero la gente decidirá si quiere venir o no. Lo cierto es que para este momento ya teníamos casi todo reservado para los fines de semana, ahorita sólo tenemos 40% de reservaciones", indica.

El hotel Camino Antiguo es uno de los más pequeños del municipio, y, al igual que el Edelmira, sus reservas para octubre han bajado.

"Se habla mucho acerca de que el gobierno del estado está evaluando si se lleva o no cabo, nosotros tendremos que acatar lo que digan las autoridades. Hasta ahora tenemos 30% de reservaciones, pero para las vacaciones de abril y julio también teníamos reservas y nos cancelaron. La gente sí tiene ánimo de viajar, pero cuando las fechas se aproximan podrían decidir no venir. Durante tres meses tuvimos muy pocos contagios, pero cuando el semáforo se puso en naranja aumentaron muchísimo; veo calles con gente sin ninguna medida, así que sí da miedo, ¿valdría la pena que haya Cervantino? Hay que pensarlo bien", dice Teresa Galindo, responsable del lugar.

Uno de los restaurantes localizados en el corazón de la capital, La tasca de la paz, advierte que la incertidumbre aumenta conforme pasan las semanas.

"Nadie sabe si sí lo harán o no, nosotros estamos listos, suponemos que si se hace es porque habría condiciones y porque el semáforo estaría en amarillo o verde, eso nos daría un poco más de certidumbre y nos permitiría recuperarnos económicamente. No queda más que esperar", dice la encargada.

El doctor Macías insiste: "Habría que limitar la asistencia en lugares cerrados porque son de mucho más riesgo que los abiertos, éstos tendrían menos problemas si se cuida la asistencia, se mantiene la distancia y se usa cubrebocas. En los espacios cerrados se tendría que procurar poca asistencia, ventilación, distancia y cubrebocas; además se tendría que asegurar que haya un sistema de recambio de aire y buena ventilación. Si los recintos no tienen sistema de recambio, se tendrían que acondicionar porque aún con acceso muy limitado, sin ventilación hay riesgos".

El 7 de julio, Protección Civil del estado informó en Twitter que realizan inspecciones para la evaluación de peligros y riesgos en foros e inmuebles destinados para la edición del Cervantino. Roberto Manrique, responsable de Protección Civil municipal, señala que hasta el momento no existe ninguna indicación acerca de que se vaya a cancelar, por ello, advierte, se deben realizar la inspección que cada año se hace previo a la Fiesta del espíritu. "La tarea es hacer la inspección, ya serán las autoridades las que determinen si se hace o no", dice.

414,000 VISITANTES reportó el FIC el año pasado, cifra que deberá reducirse un 70 % para celebrarlo.

15,322 CONTAGIOS y 915 defunciones se registraron hasta el jueves; el semáforo se mantiene en rojo.

Sin expectativas

