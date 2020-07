Su salud bucal

ASEO ORAL, IMPORTANTE Y NECESARIO HOY Y SIEMPRE.

Debido a la pandemia, causada por coronavirus SARS-CoV-2 a nivel mundial, está en constante investigación como atacar este virus, ya que es una nueva enfermedad, se sabe que el mecanismo de infección es que el virus entra a manera de gotículas, al cuerpo humano, a las mucosas, orales, nasales y conjuntivas, es por esto lo importante de portar cubre boca, colocándolo como debe ser, de material adecuado y cubriendo nariz, y boca, así mismo se recomiendo el uso de caretas, o lentes, para no dejar al descubierto los ojos. Lavarse las manos continuamente, no tocarse la cara. Hay muchas recomendaciones para evitar el contagio, lo anterior descrito es muy importante, y de preferencia si no tiene a que salir de su casa, quédese en ella.

La boca, es una parte integral del organismo muy importante, siempre hemos recomendado la correcta higiene oral, para evitar enfermedades como caries, enfermedad periodontal, ésta aloja gran cantidad de bacterias, aumentan por el consumo de alimentos con altos contenidos de carbohidratos finos, así como por falta de higiene como cepillado con una pasta dentífrica, y uso de hilo dental para entrar en las áreas donde el cepillo no entra, esto se debe de hacer, cuando menos por la mañana y antes de dormir, si consume muchos dulces, durante el día también, la lengua es reservorio de muchas bacterias, es necesario también cepillarla, de preferencia una vez al día. En estos días con la amenaza del virus, se recomienda incrementar el correcto aseo bucal, hay varias investigaciones que nos indican que esto ayuda a evitar que el virus se multiplique en la persona infectada, cuando esto sucede, el virus tarda en entrar al pulmón, los primeros días, se queda en la nariz, boca, garganta, y recuerden que la boca tiene muchos lugares donde se puede hospedar este...

...virus, mientras está depositado en estas áreas, nos puede dar tiempo de desinfectarnos es por esto que recomendamos extremar el aseo oral, no automedicarse, y comunicarse con su médico para todas las indicaciones necesarias. Además del cepillado y uso del hilo dental, hay varios tipos de enjuagues bucales que se pueden utilizar, como preventivos en la transmisión, de estos comentare el siguiente artículo. Por lo pronto, cuide su salud oral y general, recuerde que todos son sospechosos de padecerlo, así que no confiar, actualmente a estas fechas, la Comarca Lagunera, tenemos muchísimos casos, asintomáticos, sintomáticos leves, y graves que se encuentran en hospital. Cuide a los suyos.