Ante alza de casos, mano firme: MR

"En nuestra entidad, así como se tomaron decisiones para reabrir distintos sectores comerciales, recreativos y deportivos, se tomarán también para cerrar negocios o restringir horarios", dijo el gobernador Miguel Riquelme.

Aunque señaló que no habrá marcha atrás en la reactivación económica, sociedad y gobierno deberán estar atentos al buen comportamiento de la gente para prevenir y controlar contagios de COVID-19.

Subrayó que las actividades comerciales, recreativas, deportivas y/o culturales que se han reiniciado, deberán cumplir de manera estricta con los protocolos preventivos indicados y autorizados por cada uno de los Subcomités Técnicos Regionales COVID-19.

"Si tuviéramos un elevado número de contagios que reduzcan nuestra capacidad hospitalaria, definiremos cuáles son los mayores días de concentración para cerrar el comercio y cualquier otra actividad". "Gracias a las decisiones responsables que se han tomado durante esta pandemia, empresas que venían a Coahuila o que estaban proyectando inversión en los próximos meses, han decidido continuar con nuestro estado".

"Necesitamos seguir unidos sociedad y gobierno, que sepamos que es una corresponsabilidad el que sigamos reactivando nuestra economía y cuidando la salud de los nuestros".

"El tema es no frenarnos, y para ello debemos hacer todos lo que nos toca, atender las recomendaciones sanitarias que en materia de salud se han estado dando, para poder seguir construyendo, para no suspender obra, para no suspender programas de gobierno, para reactivar todas las ramas que requiere nuestra economía y para poder salir adelante".

Riquelme hizo un llamado a la sociedad en general para atender las recomendaciones del Sector Salud y seguir atendiendo la normativa que cada municipio.