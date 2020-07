Pese a reducción de presupuesto en alcaldías, se garantizan empleos: Sheinbaum

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que pese a las reducciones de presupuesto que se hicieron a las alcaldías, se está garantizando el empleo para todas las personas.

"Estamos haciendo todo junto con las alcaldías para que no se pierda ninguno de los empleos que venían por autogenerados, y están, estamos colaborando conjuntamente el tema de la reducción de los ingresos, pues no sólo afecta al gobierno central, también afecta a los organismos autónomos, a las alcaldías", dijo. Explicó que se trabaja en conjunto con las alcaldías para que, a medida de lo posible, puedan abrirse algunos espacios de trabajos autogenerados, pero por lo pronto lo más importante será garantizar los empleos.

Sobre la reducción de 2.7% al presupuesto total de las alcaldías, comentó que todo se realizó por consenso con las 16 y se revisa en qué se puede reducir y en qué no. "No es una imposición de que tienen que reducir en este capítulo, en esta partida, quieras o no; sencillamente las alcaldías, los alcaldes, alcaldesas están haciendo una revisión de su presupuesto y en qué parte puede ampliarse", dijo. Asimismo, destacó la idea que surgió de los 16 alcaldes, junto con el gobierno de la Ciudad de México, para posponer la aplicación del presupuesto participativo, por la imposibilidad de hacer las asambleas durante este año; y hacer estas obras hasta el 2021.