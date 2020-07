'Nada es real'; asegura que usar cubrebocas es del 'movimiento Illuminati'

A través de un noticiero se compartieron las imágenes de una entrevista que se le realizó a un joven en las calles de Colombia donde le preguntaban porqué no portaba un cubrebocas.

En el video el joven asegura que él no cree en el COVID-19 y relaciona la pandemia con las declaraciones de Jim Carrey, el comediante estadounidense que compartió en 2019 su 'autobiografía' cómica llamada 'Memoirs and Misinformation'.

"No yo la verdad en el COVID no creo, nada de esto es real, nosotros no existimos", dijo.

Además, el chico declaró que solamente vivimos en el momento y aseguró que el uso de cubrebocas es un movimiento interpuesto por la secta Illuminati.

El grupo Illuminati de Baviera es el nombre atribuido a varias sectas secretas que operan bajo el 'motto' de ser la oposición a la influencia religiosa y los abusos de poder del estado.