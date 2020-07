Consejo Mundial de Boxeo nombra a Bridger Walker 'Campeón Honorario'

Chris Evans, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Tom Holland, entre otros miembros de la saga de Avengers de Marvel enviaron saludos e invitaciones a través de redes sociales al pequeño 'héroe'.

Este fin de semana fue el Consejo Mundial de Boxeo el que decidió darle un reconocimiento al pequeño que tuvo que recibir más de 100 puntadas en el rostro por las heridas provocadas por el can.

Por medio de las redes sociales del consejo se compartió la noticia de que el comité había decidido nombrar a Bridger 'Campeón Honorario'.

"Tenemos el honor de nombrar a Bridger Walker de 6 años, Campeón Honorario de la WBC (Consejo Mundial de Boxeo por sus siglas en inglés), por sus acciones valientes que representan los mejores valores de la humanidad. Bridger, eres un héroe.", escribieron.

We are honored to name 6-year-old, Bridger Walker, WBC Honorary Champion, for his brave actions that represent the best values ​​of humanity. Bridger, you're a hero pic.twitter.com/L2FqL0K4vw