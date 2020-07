NUESTRO RECOMENDADO PARA ESCUCHAR

Luego de conseguir su segundo Latin Grammy, el músico colombiano Juancho Valencia ha encontrado por fin, tras veinte años de búsqueda, espacios de creación para su locura musical en los cuales manifestar sus facetas más incógnitas como compositor, productor y arreglista.

Como parte de esa exploración regresa al jazz junto a Puerto Candelaria, con un “disco secreto” e innovador, pero esencialmente aprobado por el Sargento Remolacha, su álter ego, que sigue susurrándole “jugadas determinantes” sobre sus proyectos, al que ha sido hasta ahora el único ganador colombiano de un Latin Grammy como Mejor álbum de música clásica.

El director de la banda colombiana admitió que, mientras transcurre el confinamiento por la pandemia del coronavirus, “su cerebro emocional está disparado sintiendo otras sensaciones y haciendo música que definitivamente empieza a sonar diferente”.

Es el caso de The Secret of the Shadows, el más reciente disco “inimaginado” del grupo, que esta vez celebra dos décadas de carrera explorando sonoridades maravillosas con instrumentos contemporáneos, luego de recibir en 2019 el Latin Grammy como Mejor álbum cumbia.

“Veinte años después recaímos en los malos pasos del jazz teniendo unos matices diferentes (dijo riendo). El Sargento viaja a New Orleans, y trata de componer canciones en el inglés de Nueva Orleans de los años 20”, adelantó sobre el trabajo musical grabado en cuarentena, al que se tiene acceso únicamente a través del sitio web de Puerto Candelaria mediante una suscripción mensual “básicamente simbólica”.

Mientras en esa “plaza imaginaria de Puerto Candelaria, el sargento está de esquina a esquina con sus melodías”, Valencia, todo

un “científico musical”, encuentra respuestas sobre cómo sería la música latina soñada bajo su proyecto conceptual el “Orden Definitivo del Neotrópico”, con el que quiere descifrar los sonidos y expresar diversidad de valores musicales.

Si bien los argumentos los va encontrando porque no siente miedo a entender las músicas modernas, urbanas, la relación del bambuco con el flamenco o aquella del jazz con la música chocoana, es con su laboratorio musical llamado La Ciencia de Juancho Valencia, con el que logró una sinestesia a través del mambo y el bolero.