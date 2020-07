VIRAL: Inquietan en redes 'piernas fantasmas' en video de una mujer nadando

A través de redes sociales comenzó a circular un video que ha despertado inquietud entre internautas, debido a que en éste se muestra una supuesta manifestación paranormal detrás de una joven que nadaba en una piscina.

Según se presume en diversos medios internacionales, las imágenes fueron grabadas durante el 26 de junio en Tailandia, donde la mujer que aparece en ellas, identificada como Nate Pinyakool, se encontraba nadando en el fondo de una piscina mientras era filmada en video.

En el material se aprecian claramente lo que parecen ser un par de piernas detrás de la mujer y las cuales no pueden corresponder a ella debido a la posición que tiene en el agua.

Pese a que se alega que se trata de otra persona que se encontraba en la piscina en ese momento, usuarios destacan que 'no es posible' pues antes de finalizar el clip la toma no muestra a nadie más.

"Me detuve y me levanté del agua después de sentir un tirón en mis pies, pero cuando volví no había nadie. Ahora estoy tan asustada porque en el video también hay alguien parado en la piscina detrás de mí. No recuerdo a nadie en la piscina detrás de mí. La gente dice que es un fantasma. Eso me asusta aún más", declaró la nadadora a medios tailandeses.