Dicen nuestros subagentes que los lectores no están para saberlo ni ellos para contarlo, pero algo pasa en Torreón, donde las cifras de contagios por el temible coronavirus pues nomás no ceden; al contrario, siguen al alza, pese a que en la reunión del Subcomité de Salud de la región Laguna el mandamás del Palacio Rosa, Miguel Riquelme, pidió el apoyo de los ciudadanos, empresarios y los diferentes niveles de Gobierno para que respaldaran el uso obligado de cubrebocas, se incrementara la vigilancia a los sectores reabiertos y se aplicara restricción de horarios en restaurantes y restaurantes bar, pues las cosas van empeorando, y como muestra está la pachanga masiva en la colonia Obispado, donde más de cien personas se divirtieron con alberca, bebidas, música a todo volumen y pagando solo 50 pesillos por la entrada. Lo más curioso fue que nadie se dio cuenta.

Un día después del fiestón, decenas de personas se concentraron en torno a una fiesta religiosa en el ejido La Paz, también sin las mínimas protecciones y la tibia intervención de las autoridades se dio hasta las 6:00 de la tarde. Por otra parte, apenas este viernes dizque empezaron a funcionar filtros itinerantes para conminar a los ciudadanos a que utilicen los cubrebocas. Ante esto, la pregunta obligada es… ¿y la vigilancia? El acuerdo del Subcomité es que de no cumplir y no bajar los casos positivos, se recurriría al cierre de algunos giros comerciales los sábados y domingos para reducir la movilidad y parece ser que no habrá de otra.

Por cierto, sobre la fiesta en la quinta de la colonia Obispado llamó la atención que entre los comentarios de los propios ciudadanos en las inestables redes sociales pusieran al descubierto que uno de los asistentes es integrante del departamento de Inspección y Verificación del Municipio de Torreón, Édgar "V", quien incluso aparece muy feliz y contento en una de las fotografías que se hicieron virales. Al cuestionarle sobre el hecho de esta fiesta de la que "nadie supo", el titular de la dependencia, Antonio "El Ranger" López, titubeante, dijo que se investigaría. Aunque valdría la pena que empezara por casa, y que cuestione a su subordinado si se introdujo como infiltrado para observar el comportamiento de los invitados y su sana distancia o simplemente decidió darse una escapadita ante tanto estrés por el molesto tema de la pandemia y relajarse mostrando sus dotes de bailarín.

*******************

Luego de estar como el mosquito… Coahuila logró que la Comisión Federal de Electricidad dejara de andar haciéndole al vivo y tras meses de presiones anunciara por fin que hará pedidos de carbón por más o menos 2 milloncillos de toneladas a productores de la entidad por lo que resta de este dramático año y durante el 2021. Nuestros subagentes, vestidos de camión fletero parado por falta de pedidos, nos reportan que ahora lo que sigue es que la paraestatal cumpla y que lo antes posible se aboque a realizar la tan cacaraqueada licitación, en la que se espera no vaya a haber "truco" en las bases que pudieran dejar fuera de la jugada a los 75 productores que quedaron del censo, tras ajustarse a los requisitos solicitados. Nuestros subagentes, siempre mal pensados, reportan que muchas dudas flotan en el aire, porque no dieron fecha para empezar el proceso de compra, lo que se reflejará en saber el tiempo para que los carboneros empiecen a surtir el mineral y los ansiados pagos correspondientes, razón por la que miles de familias que andan sufriendo por la falta de ingresos esperan que no se trate solo de una salida para "planchar" la supuesta próxima visita que hará el presidente Andrés Manuel López Obrador por esas regiones que siguen siendo una " bomba de tiempo" por la difícil situación económica que enfrentan. Por cierto, quien se subió al barco de la futura compra fue el senador taurino-carbonero Armando Guadiana, quien por cierto es dueño de varias empresas de carbón, y anduvo pregonando a los cuatro vientos que había participado como mediador ante la CFE para la compra del mineral en la entidad, pero ante los cuestionamientos por conflictos de interés, se deslindó y dijo que la paraestatal no está en la cartera de clientes de sus empresas. ¿Será?

*******************

La que dejó a uno que a otro, o más bien, a casi toda la población torreonense con la boca abierta, fue la declaración del alcalde Jorge Zermeño, quien sostiene contra viento y marea que más de un 90 por ciento de las colonias sí tienen presión de agua potable y que todo es pura felicidad, como describe el eterno gerente técnico del Simas, Raymundo Rodríguez. En vez de atender los reclamos, no solamente minimizó la crisis que sufren los ciudadanos, desesperados por la falta del vital líquido y que, agobiados por las altas temperaturas, han realizado plantones y bloqueos, sin resultado alguno, sino que don Jorge también les llamó "escandalosos" a quienes se quejan un día sí y otro también, como los vecinos de San Luciano, a quienes les ha tocado pagar hasta 3 mil pesillos por una pipa de agua, claro, que el recibo no deja de llegarles puntualmente luego de haber tenido un incremento en la tarifa este año. El "entusiasta" edil (nótese el sarcasmo) dijo que "a veces hacen un escándalo, solo porque en alguna colonia no tienen agua, dando a entender que el problema es de toda la ciudad". Nuestros subagentes, vestidos de tubería descompuesta, nos comentan que seguramente se expresó así porque por su colonia no se sienten las temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, mucho menos cuando funciona bien el minisplit, sin olvidar que el último pozo inaugurado entre el Municipio y Estado conduce a todo ese sector residencial.

*******************

Por segunda ocasión, la alcaldesa de la "alternancia", Marina Vitela, desairó la visita del jefazo máximo del Insabi, Juan Ferrer, a la hermana república de Gómez Palacio, quien arribó a La Laguna como enviado especial de la Cuarta Transformación para la inauguración del Hospital General de Especialidades de Gómez Palacio, que tras años de construcción y luego de que ya casi todos perdieran la esperanza de su funcionamiento, por fin abrió sus puertas, aunque no como una institución de Alta Especialidad, como se había prometido inicialmente, sino más bien por la emergencia ante el incremento de casos COVID-19 en la región, y el cual será operado por la Federación a través de la Sedena y no por el Estado de Durango, razón por la que, a decir de los subagentes, desde hace días algunos soldados que dieron positivo al enfadoso coronavirus son tratados en el nuevo hospital. Nuestros subagentes, disfrazados de cubrebocas quirúrgico, nos reportan que muchos se sintieron desilusionados. Tantos años y administraciones para un simple corte de listón, al cual no asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador. El "góber" de Durango, José Rosas Aispuro, tomó la batuta, e incluso invitó a su homólogo de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme. El único edil de la zona metropolitana que hizo acto de presencia fue el alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez. Por cierto, tan cacareado estuvo el estreno del nosocomio que ya hasta la garantía de obra se había perdido, y por eso muchos se quedaron con cara de 'what?' con uno que otro plafón caído, algunos mosaicos rotos y, bueno… detallitos, dirían otros; una muestra de la calidad con la que se trabajó durante la antigua administración del "exgóber" Jorge Herrera.