Sebastián Yatra le dice a Danna Paola: No bailes sola

Los cantantes de música urbana Danna Paola y Sebastián Yatra lanzaron su nuevo tema después de meses de polémicas en torno a la supuesta relación sentimental entre ambos.

Se trata de No bailes sola, la nueva canción que hasta ahora ha sido compartida en plataformas digitales y con un vídeo de la letra de la canción con un aire futurista.

Un anticipo del videoclip oficial, que será estrenado el 22 de julio, tal como anuncia el canal de la mexicana en YouTube.

"¡POR FIN! Moríamos de ganas de que escucharan esta canción que nos vuelve locooooos y estamos muy emocionados! cuatro meses de espera & WE DID IT. ¡Sebitas, gracias por tanto! Toda esa buena onda y el gran equipo que hemos hecho creando magia con esta bomba", escribió la cantante y actriz en su cuenta de Instagram.

Y no se hicieron esperar los comentarios de apoyo hacia el nuevo dueto, pero también los mensajes negativos en torno a la colaboración, pues fanáticas de la cantante argentina Tini Stoessel, expareja de Sebastián, han acusado en numerosas ocasiones a la cantante de la ruptura entre ambos.

Pero eso no detuvo que el cantante colombiano celebrara el nuevo éxito que ya cuenta con 1.2 millones de reproducciones en YouTube y está en el número tres de vídeos más vistos del momento.

Por su parte, Yatra compartió la canción cuando salió y vídeos de amigos y fans que celebraron el estreno de este tema tan esperado.

Danna Paola (Ciudad de México, 1995) con solo 4 años apareció en el programa Plaza Sésamo y en la telenovela Rayito de luz.

El papel que le dio fama en México fue en la telenovela María Belén, con la que recibió varios premios por la mejor interpretación infantil.

Además de desarrollar una carrera musical tanto en el ámbito teatral como solista, la cantante y actriz está en la cima de su carrera como protagonista de la serie de Netflix Élite, donde interpreta a "Lu", una "niña bien" que funge, aparentemente, como antagonista.

Yatra (Medellín, 1994) logró reconocimiento internacional gracias a su sencillo Traicionera (2016), tras firmar con Universal Music y después de muchos años estudiando música y componiendo sus propias canciones.

Desde entonces, sus canciones son un éxito y él es uno de los representantes internacionales de la música latina.